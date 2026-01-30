¿Quién es y que títulos ha ganado Fabián Bustos, candidato para ser técnico de Millonarios?

Tras el turbulento inicio de Millonarios en la Liga BetPlay 2026, donde la derrota 2-1 frente el Deportivo Pasto en la fecha 3 marcó el fin del segundo ciclo de Hernán Torres, el nombre de Fabián Bustos ha surgido como el elegido para tomar el timón del "Embajador", según versiones de prensa surgidas en las últimas horas en la prensa capitalina.

El estratega argentino llegaría con la misión de rescatar a un equipo que no ha sumado puntos en el arranque del torneo, trayendo consigo un palmarés sólido construido principalmente en Ecuador y Perú.

Fabián Bustos, de 56 años y nacido en la provincia de Córdoba, no es un desconocido en el ámbito sudamericano. Su carrera como técnico, que inició en 2009, se ha caracterizado por la capacidad de potenciar planteles y romper hegemonías.

Aparte de haber dirigido en Ecuador a Deportivo Quito, Técnico Universitario, Delfín, Barcelona y Macará, entre otros; también trabajó en Brasil con Santos y América Mineiro, además de Universitario, de Perú, y Olimpia, de Paraguay.



Se espera que en las próximas horas la directivas de los azules de Bogotá hagan oficial la noticia, en medio de una crisis de resultados que también trajo caídas contras Bucaramanga y Junior de Barranquilla. La hinchada se encuentra a la expectativa por conocer el nuevo adiestrador para su equipo.

Estos son sus títulos y logros más destacados:

1. El histórico doblete con Delfín SC (Ecuador)

Bustos es el arquitecto del mayor hito en la historia del Delfín de Manta.

Serie B (2015): Logró el ascenso a la máxima categoría, sentando las bases del proyecto.

Serie A (2019): Contra todos los pronósticos, se coronó campeón de la primera división de Ecuador tras vencer en la final a Liga de Quito. Fue el primer título nacional en la historia del club "cetáceo".

2. Consagración con Barcelona SC (Ecuador)

En 2020, asumió el reto de dirigir a uno de los gigantes del continente.

Serie A (2020): Se tituló campeón venciendo nuevamente a Liga de Quito en una final histórica en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Semifinales de Copa Libertadores (2021): Llevó al "Ídolo del Astillero" a estar entre los cuatro mejores de América, siendo el único equipo no brasileño en esa instancia aquel año.



3. Éxito en el Centenario de Universitario (Perú)

Su paso por el fútbol peruano reafirmó su estatus de "técnico ganador".

Liga 1 (2024): En el año del centenario del club crema, Bustos se proclamó campeón nacional tras ganar tanto el Torneo Apertura como el Clausura, demostrando una solvencia defensiva y táctica envidiable.

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, celebra su gol en la Liga BetPlay I-2026 Twitter de Millonarios

