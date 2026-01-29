David González y la petición urgente para América de Cali; "tiene que ser ya o ya"

David González analizó lo que fue el empate a un gol entre América de Cali y Once Caldas en el Pascual Guerrero, en compromiso de la tercera fecha de la Liga BetPlay I-2026. El elenco rojo vallecaucano tuvo grandes oportunidades para quedarse con la victoria, pero no logró 'romper' la igualdad. Al término del compromiso, el DT de los 'diablos rojos' hizo una petición urgente: pidió un nuevo delantero; un '9'.

"Un partido con cosas muy buenas que nos deja un sinsabor de no haberlo ganado, hicimos los posible para buscar el resultado, goles. Lastimosamente, eso fue lo que terminó faltando para poder ganar el partido. Definitivamente, creo que la espera no puede continuar sobre la contratación de un delantero, tiene que ser ya o ya. No podemos seguir dejando escapar puntos por no tener el plantel completo", precisó González en su charla con los medios de comunicación.

América y Once Caldas se enfrentaron por la tercera jornada de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

A continuación, el timonel de los 'escarlatas' agradeció el acompañamiento de la hinchada, pero lamentó no haberles podido darle la alegría de los tres puntos. América suma 7 enteros en la tabla general.



"Lo de la hinchada es lindo. No me había tocado mientras estaba dirigiendo, pero se siente ese ambiente en el Pascual. Lo que nosotros hemos mostrado en estos dos primeros triunfos, e incluso en el partido de hoy (jueves) para que la gente disfrutara, el espectáculo fue muy bueno. Es una lástima no haberles podido dar una victoria para que se fueran a sus casas felices, pero creo que se van con esa sensación de que es un equipo que se entregó, buscó el resultado y que es lo que vamos a seguir haciendo".



Otras declaraciones de David González:

- La posible salida de Nicolás Hernández del América

Publicidad

"Yo creo que necesitamos un programa de una hora para darles una respuesta. Es una situación muy compleja, que incluso se sale de las manos del club. Yo espero y confío que Nicolás continué, pero hay una cantidad de situaciones externas que pueden tirar esto para cualquier lado. Habrá que esperar. La idea, por lo menos de parte nuestra, del club, es que pueda continuar".

- ¿Qué le faltó al América para tener esos tres puntos, a parte del 9'?

Publicidad

"Otro '9'. Lo que viene haciendo Kevin Angulo es de admirar, un chico de 17 años teniendo la responsabilidad de esto tan grande que es América y lo asume, y hace cosas muy buenas; pero ese no es el derecho de las cosas. No digamos que la culpa es no haber tenido un 9', el portero de ellos tuvo atajadas muy buenas".