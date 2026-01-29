¿Quiénes son los candidatos para dirigir a Millonarios, tras salida de Hernán Torres?

Millonarios no sale de la crisis en el fútbol colombiano y como resultado fue despedido el director técnico Hernán Torres. Cero puntos en tres fechas y el último lugar de la tabla de posiciones colmaron la paciencia de los aficionados y de todas las personas que rodean el entorno del club. Ahora, con miras a darle vuelta a esta situación, la dirigencia ya está en la tarea de buscar un reemplazo y en Gol Caracol repasamos los nombres de tres candidatos que suenan fuerte.

Torres asumió el cargo en agosto de 2025 y desde ese momento nunca convenció del todo. Las victorias no disipaban las dudas y las caídas desestabilizaban todo. En la Liga II del año pasado apenas tuvo un rendimiento del 48%, producto de seis triunfos, cinco empates y cinco derrotas. Ese balance, sumado al fatídico inicio en la Liga Betplay I-2026 sellaron su salida definitiva.

¿Quiénes suenan para reemplazar a Hernán Torres?

Desde finales del año pasado son tres los directores técnicos que al parecer tienen cierto acercamiento a Millonarios. Se trata de los argentinos Ariel Holan y Gustavo Alvarez, y el venezolano Rafael Dudamel.

Ariel Holan

Es el más experimentado de los candidatos. Tiene 65 años y cuenta con una amplia experiencia en el fútbol del continente americano. Holan ha dirigido a Defensa y Justicia, Independiente, Universidad Católica, Santos, León, Barcelon SC y Rosario Central. Su balance es positivo con un 54% de rendimiento gracias 163 victorias, 102 empates y 100 derrotas.



Los números están avalados por títulos importante como la Copa Sudamericana que ganó en 2017 con Independiente de Avellaneda, club con el cual también levantó la Copa Suruga Bank en 2018. Otro punto a destacar es que está activo y viene de dirigir a Rosario Central, logrando festejar la Liga Profesional de 2025. Con Universidad Católica tampoco se fue en blanco, tras ganar el Campeonato de 2020.

272225_ariel_holan_191217_afp_e.jpg

Publicidad

Gustavo Álvarez

Temperley, Aldosivi, Patronato, Sport Boys, Atlético Grau, Huachipato y Universidad de Chile son los equipos que ha dirigido el nacido en Las Lomas, Buenos Aires. Su rendimiento es del 53% con 124 victorias, 68 empates y 87 derrotas y hasta el momento ha cosechado cinco títulos: Primera C con Temperley, Primera B con Aldosivi, Liga con Huachipato y Copa y Supercopa con Universidad de Chile.

Gustavo Álvarez, entrenador argentino. LUIS ROBAYO/AFP

Rafael Dudamel

El venezolano tiene la ventaja de conocer a la perfección el fútbol colombiano gracias a su experiencia en nuestro país tanto como jugador como director técnico. Dudamel dirigió a Estudiantes de Mérida, Deportivo Lara, Atlético Mineiro, Universidad de Chile, Deportivo Cali, Necaxa, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira. Además cuenta con experiencia internacional con la Selección de Venezuela desde la categoría Sub-17 hasta la absoluta. El exarquero sacó campeón a los azucareros en el 2021 y le dio la primera estrella de la historia al Bucaramanga en el 2024.

Rafael Dudamel, entrenador venezolano, en un entrenamiento del Deportivo Pereira Facebook Oficial de Deportivo Pereira