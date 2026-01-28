Hernán Torres explicó por qué Millonarios perdió con Pasto; "hicimos un buen trabajo"

Millonarios no levanta cabeza. En la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026, perdió 2-1 con Atlético Bucaramanga, en condición de visitante; posteriormente, en la segunda jornada, cayó 1-2 con Junior de Barranquilla, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Por último, este miércoles 28 de enero, en La Libertad, fue superado por Deportivo Pasto por 2-1.

Por eso, ya se habla de crisis en el conjunto 'embajador'. Y es que es el único club que no ha sumado ni un solo punto, ubicándose en el fondo de la tabla de posiciones. Razón por la que se buscaron explicaciones a esta situación en la rueda de prensa, posterior al compromiso frente al 'volcánico', y el entrenador, Hernán Torres, dio sus argumentos de lo ocurrido.

En sus respuestas, dejó claro que Millonarios no hizo un mal partido y que, por momentos, mostró una buena imagen. De hecho, expresó que la expulsión del volante de recuperación, Mateo García, al minuto 45+1', tras la revisión del VAR, por un codazo sobre un rival, condicionó el rendimiento del equipo y cambió el desarrollo del encuentro, tornándose físico.

¿Qué balance hace del partido?

"La expulsión nos afectó. Era una plaza difícil y con un hombre menos, peor. Nuestros jugadores lucharon y se esforzaron. Lamentablemente, con un jugador menos, es difícil".



¿Por qué se está presentando esta situación?

"El equipo, con once jugadores, hizo un buen trabajo. Generamos oportunidades de gol y todo, pero, desde la expulsión, todo cambió, ya que el partido se volvió más físico".

¿Cuál es el mensaje para el hincha?

"Mientras que estábamos los once, lo hicimos bien. El gol del rival vino por culpa de nosotros, no virtud del otro equipo. Después reaccionamos y creamos opciones de gol, tomando unas decisiones acertadas".

¿En qué nivel vio a Alex Castro, Falcao García y otros jugadores que tuvieron minutos?

"Los ajustes se hicieron por la expulsión de un hombre de primera línea. Los vi bien. Ahora, todo se volvió físico y ya está".