Quiénes son los candidatos para ser el nuevo técnico de Millonarios

Fabián Bustos no va más en el banco técnico de Millonarios. El propio equipo 'embajador' confirmó la noticia de la salida del estratega argentino, este martes, y además, agradeció su trabajo y profesionalismo al frente del equipo durante los siete meses de gestión.

Dicha decisión se presentó a menos de 24 horas de enfrentar a Santa Fe en un nuevo clásico capitalino, que es adelantado por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026. Lo cierto es que luego de estas importantes novedades en el azul bogotano, se empiezan a barajar un listado de posibles candidatos para reemplazar a Bustos. Entre los nombres aparece un 'viejo conocido' e ídolo del club.

¿Quiénes son los candidatos para ser nuevo técnico de Millonarios?

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La primera opción que estaría sobre la mesa es la de Alberto Gamero. El técnico samario, de 62 años, ya sabe lo que es el entorno del equipo, lo que es ganar con Millonarios; lo que exige la camiseta 'embajadora'.



Alberto Gamero vuelve a la dirección técnica de Millonarios. Foto: AFP

Gamero Murillo obtuvo tres títulos con el azul, el de la Copa Colombia 2022, la Liga I-2023 y la Superliga en 2024. En caso de que sé su retorno, Alberto Miguel tendría su segundo ciclo en Millonarios, teniendo como firme objetivo, el de devolver al club a los puestos de vanguardia; volver a levantar un título.

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El otro candidato que suena como fuerza para instalarse en el banco técnico de Millonarios es Ariel Holan. No es la primera vez que el argentino estaría en el radar del cuadro bogotano, debido a que su nombre salió a la luz cuando Hernán Torres finalizó su siguiente ciclo en el club, pero desde la dirigencia finalmente se inclinaron por Fabián Bustos.

Holan tiene un estilo de juego muy definido, el cual es reconocido por la presión alta y la posesión dinámica del balón. Pero a su vez aplica en las sesiones de entrenamiento la incorporación de drones, software de rastreo y tecnología avanzada. Además, tiene un gran recorrido a nivel internacional, dirigiendo en ligas como la de México, Chile, Brasil, Ecuador, Argentina y Paraguay, ganando varios títulos locales.

Por ahora, Millonarios será dirigido de forma interina por los profesores Omar Rodríguez y Guiam Carlos Espinoza.

Ariel Holan, entrenador argentino. Foto: AFP



