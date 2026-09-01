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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-2 Once Caldas

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-2 Once Caldas

Fortaleza y Once Caldas cerraron el telón de la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026, en partido que se llevó a cabo este martes en el estadio de Techo. El 'blanco-blanco' se quedó con los tres puntos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Acción de juego entre Fortaleza y Once Caldas por la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Fortaleza y Once Caldas por la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Fortaleza y Once Caldas fueron los equipos encargados de cerrar la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026. El estadio Metropolitano de Techo, de la ciudad de Bogotá, fue el escenario en donde 'amix' y 'albos' se enfrentaron por los tres puntos, mismos que al final se inclinaron a favor de los visitantes. El resultado fue 1-2 para los dirigidos por Hernán Darío Herrera.

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Aunque hay que indicar que el cuadro bogotano jugó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos, luego de la expulsión de Jhon Solís al minuto 61.

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El resultado, además, le permitió al Once Caldas escalar en la tabla de posiciones, metiéndose en el grupo de los ocho mejores del campeonato. Mientras que Fortaleza continúa en la parte media de la general.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-2 Once Caldas:

Pos.ClubPJGEPGFGCDGPts
1América7520174+1317
2Tolima6411107+313
3Atlético Nacional5401124+812
4Medellín540196+312
5Millonarios632162+411
6Llaneros732287+111
7Bucaramanga624075+210
8Once Caldas6231117+49
9Águilas Doradas523086+29
10Deportivo Cali622286+28
11Cúcuta7223611-58
12Internacional...714268-27
13Santa Fe513165+16
14Fortaleza713368-26
15Deportivo Pereira41212205
16Jaguares612349-55
17Junior502359-42
18Alianza6024512-72
19Boyacá Chicó5023212-102
20Pasto7016513-81

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Acá los resultados de la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026:

  • Jaguares de Córdoba 2 - 2 América de Cali
  • Junior de Barranquilla 1 - 1 Independiente Santa Fe
  • Alianza FC 1 - 5 Atlético Nacional
  • Águilas Doradas 2 - 2 Boyacá Chicó
  • Independiente Medellín 2 - 1 Club Llaneros
  • Millonarios 0 - 0 Internacional de Bogotá
  • Deportivo Cali 1 - 1 Atlético Bucaramanga
  • Deportivo Pasto 1 - 2 Deportivo Pereira
  • Deportes Tolima 2 - 1 Cúcuta Deportivo
  • Fortaleza 1 - 2 Once Caldas
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