Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-2 Once Caldas

Fortaleza y Once Caldas fueron los equipos encargados de cerrar la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026. El estadio Metropolitano de Techo, de la ciudad de Bogotá, fue el escenario en donde 'amix' y 'albos' se enfrentaron por los tres puntos, mismos que al final se inclinaron a favor de los visitantes. El resultado fue 1-2 para los dirigidos por Hernán Darío Herrera.

Aunque hay que indicar que el cuadro bogotano jugó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos, luego de la expulsión de Jhon Solís al minuto 61.

El resultado, además, le permitió al Once Caldas escalar en la tabla de posiciones, metiéndose en el grupo de los ocho mejores del campeonato. Mientras que Fortaleza continúa en la parte media de la general.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-2 Once Caldas:

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts

1 América 7 5 2 0 17 4 +13 17 2 Tolima 6 4 1 1 10 7 +3 13 3 Atlético Nacional 5 4 0 1 12 4 +8 12 4 Medellín 5 4 0 1 9 6 +3 12 5 Millonarios 6 3 2 1 6 2 +4 11 6 Llaneros 7 3 2 2 8 7 +1 11 7 Bucaramanga 6 2 4 0 7 5 +2 10 8 Once Caldas 6 2 3 1 11 7 +4 9 9 Águilas Doradas 5 2 3 0 8 6 +2 9 10 Deportivo Cali 6 2 2 2 8 6 +2 8 11 Cúcuta 7 2 2 3 6 11 -5 8 12 Internacional... 7 1 4 2 6 8 -2 7 13 Santa Fe 5 1 3 1 6 5 +1 6 14 Fortaleza 7 1 3 3 6 8 -2 6 15 Deportivo Pereira 4 1 2 1 2 2 0 5 16 Jaguares 6 1 2 3 4 9 -5 5 17 Junior 5 0 2 3 5 9 -4 2 18 Alianza 6 0 2 4 5 12 -7 2 19 Boyacá Chicó 5 0 2 3 2 12 -10 2 20 Pasto 7 0 1 6 5 13 -8 1

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Acá los resultados de la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026: