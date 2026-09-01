Dayro Moreno, qué golazo: vea acá su anotación en Fortaleza vs. Once Caldas

Dayro Moreno le dio los tres puntos este martes a Once Caldas, que visitó a Fortaleza en cumplimiento de la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026. El tanto del delantero tolimense fue acrobático.

La jugada en cuestión se presentó al minuto 81. Juan Pablo Patiño envió un cambió de frente para Juan David Cuesta, quien llegó a línea fondo, y sin dejar caer el balón, envió un centro para Dayro Mauricio Moreno, que con un remate de media tijera infló las redes rivales. El 1-2 se subió al tablero en el estadio Metropolitano de Techo.

Así las cosas, el experimentado delantero sigue ampliando sus registros como máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano.

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Vea acá el golazo de Dayro Moreno en Fortaleza vs. Once Caldas por la Liga BetPlay II-2026: