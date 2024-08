Rafael Dudamel explicó qué fue lo que le faltó al Bucaramanga para ganarle al Once Caldas

Este domingo 11 de agosto, Atlético Bucaramanga tuvo que enfrentarse al Once Caldas en un complicado partido por la fecha 5 de la Liga BetPlay2024-II. Si bien el actual campeón empezó ganando este encuentro con un gol de Kevin Cuesta, Michael Barrios y un autogol de Aldair Quintana terminaron sellando la derrota del cuadro 'leopardo' 2-1.

Tras el encuentro, Rafael Dudamel, técnico de los 'búcaros', dio su punto de vista respecto a lo que fue el partido y aseguró que le faltó ganas a su equipo para sacar un resultado más favorable.

"En el primer tiempo, vi que teníamos todo muy bien controlado, con una excelente lectura de nuestro rival. Sin embargo, cuando nos empataron, no nos recuperamos rápidamente. Este juego es tan emocional que, al lamentarnos, rápidamente nos dieron la vuelta al marcador", aseguró en primera instancia.

Igualmente, dedicó elogios al Once Caldas, asegurando que ganaron de buena manera el encuentro. "Quiero aprovechar para felicitar a Once Caldas, ya que ganaron muy bien el partido. Su recambio les dio la fuerza y la claridad necesarias para ser más profundos, mientras que, a nosotros, durante el transcurso del partido, nos faltó mantener el nivel del primer tiempo", complementó en su relato el director técnico del equipo de la capital del Santander.

Acción de juego entre Once Caldas y Atlético Bucaramanga Foto: Colprensa

Bajo la misma línea, aseguró que la victoria es netamente virtud del equipo de Manizales, más que un bajo rendimiento del equipo. "Fue más virtud del rival que un bajo rendimiento nuestro. El ingreso de (Lucas) Ríos le dio un mayor volumen de juego a Once Caldas, especialmente en la parte frontal del campo, y generó mejores asociaciones con sus compañeros tanto en el ataque como en la mitad del campo. Aunque no nos hacían tanto daño, en el recambio no encontramos ese revulsivo que necesitábamos para equiparar las fuerzas. Cuando el resultado se volvió en nuestra contra, debimos mostrar más rebeldía, algo que no tuvimos", declaró el venezolano.

Continuando su exposición del partido, aseguró que lo que más le faltó a su equipo, fue verdaderamente las ganas de conseguir un mejor resultado. "Nos faltaron las ganas de igualar y de ganar el partido. Cuando ellos, con los jugadores que ingresaron, comenzaron a hacer cosas distintas y a darle mayor profundidad, a nosotros nos faltó carácter para imponernos defensivamente y para tener más claridad a la hora de jugar. Sabiendo que el rival, por necesidad, se nos venía encima, no tuvimos la fuerza interna para equiparar esas fuerzas", con cierta molestia afirmó Dudamel.

Finalmente, en retrospectiva comparó el pasado encuentro contra Independiente Santa Fe, cuando perdió 0-1, con esta derrota 2-1 contra Once Caldas. "Creo que los contextos son muy diferentes. Contra Santa Fe, nos encontramos en inferioridad numérica desde el primer tiempo, lo que cambió absolutamente todo el partido".