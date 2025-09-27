Rafael Dudamel explotó contra la prensa: no le gustó nada que tildaran de eliminado al Pereira

La fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025 del fútbol profesional está en marcha y este sábado en el estadio Centenario de Armenia, Deportivo Pereira empató 2-2 con Unión Magdalena. El resultado no dejó muy satisfecha a la prensa risaraldense, pese que el 'matecaña' se ubica en la casilla 12 con 15 unidades. Un periodista insinuó que el equipo estaba lejos de la zona de clasificación y Rafael Dudamel se mostró disgustado y explotó.

Se trata del periodista Camilo Arango, quien se mostró muy crítico en la rueda de prensa pospartido, generando mucha molestia en el estratega venezolano. “Quedan 21 puntos, si te vez eliminado, lo respeto. Estarás al final apretando para que tengas la razón, es lo que estás visualizando y proyectando”, respondió muy enojado.

Más allá de los resultados negativos en los últimos encuentros, Dudamel también dejó en claro que para sus dirigidos no es fácil jugar por fuera del Hernán Ramírez Villegas, escenario que está siendo sometido a remodelaciones en la pista atlética, la iluminación y el sistema de sonido.

“Ahora decía que el estadio de Armenia o este. Somos los responsables y no hemos puesto excusas. Jamás será igual en Armenia que en nuestra cancha o ¿tú duermes rico en casa de un amigo? No es lo mismo”, expresó el exguardameta sobre jugar en el estadio del Deportes Quindío, equipo del torneo de ascenso.

Dudamel siguió dolido por las palabras del citado comunicador y de nuevo arremetió contra él haciendo enfasis de que todavía queda mucho por jugar en la fase regular del todos contra todos. “No somos hombres de excusas y no estamos felices por los resultados. Si quedamos eliminados, te doy la razón, eres un vidente a falta de siete partidos. Seguro nos sobrará algunos puestos en el bus del triunfo, pero no importa, te vamos a invitar”, concluyó.

Lo cierto es que el Pereira deberá seguir remando para meterse entre los ochos primeros del campeonato y su próximo reto será el viernes 3 de octubre cuando visita al Deportivo Cali, en Palmaseca, a partir de las 7:30 p.m. (hora Colombia).