Juan David Cabal, elogiado en la Juventus por su gol contra Atalanta: "Lo admiro mucho"

Nico Paz (Argentina): El volante argentino Nicolás Paz volvió a ser clave para que el Como se llevara un punto del empate ante la Cremonese (1-1) al convertir su tercera diana de la temporada.

Nico adelantó al cuadro local (32) de un potente disparo tras un pase filtrado del español Jesús Rodríguez.

Con ello, llegó a tres goles y tres asistencias en cinco partidos de la Serie A.

El argentino repitió como titular y disputó el partido completo.

Publicidad

También salieron de inicio el brasileño Diego Carlos y el argentino Máximo Perrone.

Por el cuadro visitante vieron acción el paraguayo Antonio Sanabria, el ecuatoriano Jeremy Sarmiento y los argentinos Martín Payero y Franco Vázquez.

Publicidad

El Como sumó su tercer partido consecutivo en la Serie A sin conocer la derrota, ubicándose en la octava posición de la tabla con ocho unidades.

El Como, no obstante, dejó pasar la posibilidad de colocarse en la zona europea de la tabla al encajar el tanto del empate (69) con un remate de Federico Baschirotto en un saque de esquina de Franco Vázquez.

Juan David Cabal (Colombia): El lateral 'cafetero' se estrenó como goleador con la camiseta de la Juventus con el tanto que significó el empate ante la Atalanta (1-1).

El defensor, recientemente recuperado de una larga lesión, ingresó de cambio para disputar el último cuarto de hora (76). Tan sólo dos minutos después (78), decidió el encuentro con un zurdazo raso a un rebote en el área tras el cobro de una falta.

Publicidad

"(Cabal) es un chico que lleva tiempo trabajando bien; un jugador fuerte al que siempre he admirado mucho. Me alegro mucho por él", declaró el entrenador Igor Tudor tras el encuentro.

Cabal ingresó al terreno de juego para sustituir al brasileño Bremer, quien pidió su cambio por molestias.

Juan David Cabal @juventusfc/X

Publicidad

"Jugó un partido complicado, se gastó mucho, pero para mí no es nada grave, sólo cansancio", explicó Tudor. El brasileño venía de recuperarse tras una operación en el ligamento cruzado que lo mantuvo al margen gran parte de la campaña 2024-25.

La Juventus sumó su segundo empate consecutivo en la Serie A y llegó a once unidades, manteniéndose en la segunda posición de la tabla a un punto del líder, Nápoles (12).

Omar Alderete (Paraguay): El central paraguayo se estrenó como goleador en la Premier League con el tanto que selló el triunfo del Sunderland en su visita al Nottingham Forest (1-0).

El defensor sentenció antes del descanso (38) con un vistoso cabezazo a un centro al área del suizo Granit Xhaka en el cobro de una falta.

Publicidad

Alderete se mantiene fijo en el esquema del preparador francés Régis Le Bris y disputó los 90 minutos del encuentro.

Por el cuadro local vieron acción los brasileños Morato e Igor Jesús, y el argentino Nicolás Domínguez.

Publicidad

Mauro Icardi (Argentina): El delantero extendió su racha goleadora a cuatro partidos consecutivos en la Superliga turca viendo puerta, colocándose en la cima de la tabla de goleo con cinco dianas.

Icardi facturó para que el Galatasaray se llevara los tres puntos del triunfo por la mínima ante el Alanyaspor (1-0) en el partido que inauguró la jornada en el campeonato otomano.

El ariete convirtió el único tanto del encuentro (23) de un remate desde el corazón del área a un servicio de Wilfried Singo.

Icardi, que portó el gafete de capitán, disputó los 90 minutos del encuentro.

Publicidad

También el uruguayo Lucas Torreira y el colombiano Davinson Sánchez formaron parte del cuadro titular.

El Galatasaray sumó su séptimo triunfo consecutivo y se mantiene a la cabeza de la clasificación con 21 unidades.