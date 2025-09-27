Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Sorpresa en Selección Colombia: filtraron nombre de jugador 'bloqueado' para partidos de fogueo

Sorpresa en Selección Colombia: filtraron nombre de jugador 'bloqueado' para partidos de fogueo

La 'tricolor' se enfrentará a México y Canadá en octubre como preparación para el Mundial de 2026 y desde el exterior confirmaron que un jugador ya fue contactado para ponerse a las órdenes de Néstor Lorenzo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
Selección Colombia
La Selección Colombia clasificó al Mundial de 2026 - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad