Sorpresa en Selección Colombia: filtraron nombre de jugador 'bloqueado' para partidos de fogueo

La Selección Colombia ya tiene la mente puesta en el Mundial de 2026 y por eso en el cierre de este año tiene programado cuatro partidos de preparación. Los primeros duelos serán en octubre frente a los combinados de México y Canadá, y por eso Néstor Lorenzo baraja los nombres de los jugadores que convocará para observarlos, estudiarlos y analizar si tienen chances reales de acudir a la cita orbital. En ese orden de idea, en las últimas horas, la prensa internacional filtró el nombre de un futbolista que habría sido 'bloqueado' por el estratega argentino.

Se trata de Hayen Palacios, lateral o extremo de Nacional de Uruguay. Sin duda alguna sería un llamado sorpresivo, puesto que ni siquiera es titular y desde su llegada a mitad de año a la escuadra charrúa apenas registra 185 minutos de juego en tres encuentros, siendo dos de ellos por Copa y uno por Liga.

La información fue revelada por el medio uruguayo 'Ovación' tanto en su ejemplar impreso como en la página web. Según este portal, Sebastián Eguren, mánager general de Nacional, les confirmó que Palacios sigue poniéndose a punto luego de unos problemas físicos y hasta sorprendió con sus declaraciones. "Va muy bien. Con nosotros puede tomar esos dotes y el día que eso pase va a ser de los mejores”, manifestó el directivo.

Hayen Palacios, nuevo jugador de Paranaense. Paranaense.

Y es que las noticias positivas del jugador no se detuvieron allí, por el contrario, continuaron con trascendental revelación. "Las señales de optimismo también llegaron desde fuera de fronteras, con la notificación que confirmó que está en el radar de la selección mayor de Colombia. Curioso, eso sí, y más aún cuando en Nacional apenas ha sumado 186 minutos (contando la Copa Uruguay) desde su llegada al club. Pero, más que valorar el presente, el llamado marca un reconocimiento a sus condiciones (integró la Sub-20 y Sub-21 y fue campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018)", contaron.

De esta manera, todo tiene pinta de que Lorenzo desea conformar una nómina con jugadores que no han hecho parte del proceso o que han participado poco, con el objetivo de hacer un filtro y sacar conclusiones de cara a la Copa del Mundo del próxim año.

Cabe recordar, que, Palacios ha pasado por clubes como Atlético Nacional, Alianza Petrolera (Alianza FC), Águilas Doradas, Envigado, Fortaleza CEIF y Athletico Paranaense.