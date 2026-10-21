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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Rafael Dudamel le ofreció disculpas a Llaneros; "no acostumbro a irrespetar a los rivales"

Rafael Dudamel le ofreció disculpas a Llaneros; "no acostumbro a irrespetar a los rivales"

El DT del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, lamentó lo ocurrido sobre el final del partido contra Llaneros, y dejó unas sinceras disculpas al equipo, técnico, jugadores y afición.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Rafael Dudamel, director técnico de Deportivo Cali.
Rafael Dudamel, director técnico de Deportivo Cali.
Foto oficial del Deportivo Cali

Luego del tenso momento en el cierre del compromiso contra Llaneros por Liga BetPlay II-2026, el director técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, dio la cara en rueda de prensa para ofrecer excusas públicas a la plantilla y cuerpo técnico del elenco de la 'Media Colombia', tras el cruce ocurrido sobre el pitazo final en el Bello Horizonte - Rey Pelé.

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"Quiero excusarme con toda la afición, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores de Llaneros por ese último episodio al término del partido. No acostumbro, no lo hago nunca, irrespetar a los rivales verbalmente. Comprendo totalmente, y manifiesto mis excusas a cada uno de los jugadores del club Llaneros, que al ver a Caldera y a Martínez caídos, hice como un amague para evitar una reanudación rápida y entiendo que esto le molestó a a los jugadores de Llaneros. Quiero expresar mis más sinceras disculpas; nuestra característica es de absoluto respeto hacia nuestros rivales", expresó Dudamel, de entrada, después del triunfo 0-3 de los 'azucareros'.
Además de referirse a los incidentes del cierre, el DT del 'verdiblanco' valoró el rendimiento futbolístico de sus dirigidos en la Liga II, y destacó el proceso de maduración que ha vivido la plantilla en el presente semestre.

Rafael Dudamel, entrenador del Deportivo Cali.
Rafael Dudamel, entrenador del Deportivo Cali.
Foto: Colprensa.

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"El equipo ha venido ya hace muchas fechas atrás en un frasco crecimiento, en una evolución futbolística y grupal en la que nos permite fluir en el juego. Un equipo que sufrió muchas cambios del semestre pasado a ese, y esa construcción de equipo se ha ido consolidando a medida que hemos ido competiendo, ganando, empatando, perdiendo; viviendo las suficientes experiencias que te llegan a ser un equipo consolidado, y hoy estamos disfrutando de eso. Nos vamos con un resultado, que para nosotros, tiene un valor muy importante", añadió el timonel.

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Aunque el rendimiento ubica al Deportivo Cali en lo más alto de la tabla de posiciones, Rafael Dudamel prefirió mantener la cautela al analizar el margen de puntos que resta en la fase regular.

"Los números nos favorecen, pero quedan doce puntos en disputa tanto para nosotros como para los rivales. Hoy podemos dormir de líderes y eso a nosotros eso nos satisface, pero quedan puntos en disputa. Lo que me da tranquilidad es el nivel mostrado por el equipo, me da gran satisfacción el resultado. Aquí perdió Nacional, cayó Santa Fe, está es una plaza bravísima", concluyó.

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