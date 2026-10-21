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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América goleó 4-0 a Barranquilla y jugará contra Inter de Bogotá en la semifinal de Copa BetPlay

América goleó 4-0 a Barranquilla y jugará contra Inter de Bogotá en la semifinal de Copa BetPlay

Este miércoles, en el estadio Romelio Martínez, América de Cali le pasó por encima al Barranquilla y se convirtió en el tercer semifinalista de la Copa Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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América de Cali celebrando contra Barranquilla FC.
América de Cali celebrando contra Barranquilla FC.
América de Cali.

América de Cali no tuvo piedad y goleó 4-0 al Barranquilla FC, en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026. Los 'escarlatas' mostraron su mejor versión en el Romelio Martínez y jugará a Internacional de Bogotá en las semifinales.

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Los dirigidos por David González no dieron tregua y a los seis minutos abrieron la cuenta. Yeison Guzmán filtró una pelota en profundidad y Omar Bertel se lució con una gran definición.

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A los 32 minutos, Guzmán tuvo el segundo tanto en sus pies, pero falló un tiro penalti. Al 42', Edson Tortolero quedó mano a mano, no obstante, se la dejó servida a Tomás Ángel, quien solo tuvo que empujarla al fondo de la red.

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Sobre el final del primer tiempo, América marcó el tercero en su cuenta. Yani Quintero se escapó por derecha y lanzó un pase al centro del área que definió con un derechazo Tortolero.

Para la segunda parte, el 'diablo' no desentonó y al 68' Ángel selló su doblete con un potente zurdazo.

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Al final no hubo tiempo para más y la 'mechita' celebró por todo lo alto en 'La Arenosa'.

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De momento, aparte de América e Inter de Bogotá, Atlético Nacional ya se encuentra en semifinales y está a la espera del ganador entre Santa Fe y Once Caldas.

El camino de América de Cali en Copa Colombia

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Fase 1B
América 2-1 Real Cartagena
Real Cartagena 1-1

Octavos de final
América 4-1 Deportivo Pereira

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Cuartos de final
Barranquilla FC 0-4 América

Semifinal
América vs. Internacional de Bogotá

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Ficha técnica

Barranquilla: Sebastian Guerra, Brayner Pino, Darwin Torres, Diego Mendoza, Alberto Orozco, Phillipe Oviedo, Ronny Navia, Luis Gomez, Edmilson Herazo, Mohamed Bolivar y Javier Ortiz. DT: Dayron Pérez.

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América de Cali: Jean Fernandes, Jan Lucumí, Dany Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel, Yani Quintero, Rafael Carrascal, Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Edson Tortolero y Tomás Ángel. DT: David González.

Estadio: Romelio Martínez, en Barranquilla.

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Goles: Tomás Ángel (68', 43'), Edson Tortolero (45') y Omar Bertel (7').

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