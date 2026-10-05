Rafael Dudamel y la receta del momento del Cali; "la valentía y carácter" de sus jugadores

Deportivo Cali vive un presente extraordinario en la Liga BetPlay II-2026. Los dirigidos por Rafael Dudamel suman cinco triunfos consecutivos en el actual campeonato, mismos que le han permitido escalar hasta la segunda posición de la tabla general con 24 puntos, en doce compromisos disputados.

El elenco 'azucarero', dirigido por el técnico venezolano, se ha mostrado compacto en todas sus líneas, ha evidenciado carácter y valentía en cada uno de los últimos compromisos. Precisamente, estas dos cualidades resaltó Dudamel de sus dirigidos, quienes se han sabido reponer de las críticas pasadas, indicando que el trabajo hecho desde la temporada comenzó a dar sus frutos. El estratega fue uno de los invitados este lunes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Publicidad

"¿Cuál es la receta? No hay una sola receta. Siempre lo han escuchado, todo siento, que cuando tuvimos ese momento de dificultad, salga a relucir ese trabajo de grupo, de equipo, de seres humanos en donde se puede tener la profundidad de las conversaciones, saber en qué nos estamos equivocando, qué tanto tenemos por mejorar. Y cuando tu eres consciente de esas falencias, te enfocas en trabajar, en dedicarse mucho más y no le huyes a las responsabilidades", dijo de entrada Dudamel a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.

Eduard Bello celebra uno de los goles que marcó con Deportivo Cali al Cúcuta Deportivo. Foto oficial del Deportivo Cali

Publicidad

Sobre si el compañerismo y la unión de grupo es otra de esas claves para que la escuadra verde del Valle del Cauca haya sabido reponerse al bajón y a los comentarios negativos, Dudamel explicó que todo es un conjunto de cosas, más los aspectos y modelos tácticos.



"Lo táctico, lo estratégico, lo físico, lo técnico; todo forma parte de un compendio de factores que son indispensables. Pero cuando tú entras en zona roja, en momentos difíciles, que sabes que estás ahí en el borde del precipicio como entrenador, y tienes una buena relación y comunicación con tus jugadores, te has vinculado con tus futbolistas, ellos son capaces de escuchar, de entender la situación; sabes que no es fácil. El vincularse con los jugadores, que sientan, que haya una relación íntegra, te permite tener una conversación cruda con ellos", añadió.

Y es que hubo un momento en que el exDT de la Selección de Venezuela Sub-20 sintió esa presión de los resultados. No obstante, siempre confió en esa labor y dedicación de su grupo, en que los resultados positivos iban a llegar. Dijo que en su plantel hay varios líderes y que cada uno de ellos lo asumen con una naturalidad.

Publicidad

"El grupo tiene cinco, seis, líderes maravillosos. Gallese, Moya, Caldera, Cuéllar, ahí mismo está Avilés, Bacca, Dinenno. Línea por línea tenemos futbolistas duros, que han vivido, que tienen el pellejo rancio y que saben que de estos momentos no se pueden escapar, y lo otro, tomarlo con naturalidad porque tu pierdes un partido, pierdes otro, y hay una crisis más externa que interna. Pero si tu estás centrado, tu enfoque no te distrae, estos futbolistas me han mostrado que tienen carácter, jerarquía. Se necesita mucha locura y valentía, y estos tipos son muy valientes", sostuvo.

Rafael Dudamel en duelo con el Deportivo Cali, por Liga. Foto: Colprensa.

Y complementó: "No por los rumores, ni por lo externo. Uno es consciente, que hay gente que pone la plata, que ha apostado por uno para resultados, ya uno conoce la dinámica de nuestro profesión, y al conocerla, hay un punto del torneo que hay que tener una cantidad de puntos. Ya luego agarramos esa racha, ¿qué se hizo diferente? absolutamente nada, sino que la valentía de estos tipos, hizo que se viera evidenciado todo el trabajo de la pretemporada".

Publicidad

Por último, Dudamel expresó que, sin duda, el gran objetivo es salir campeones, pero que su dinámica en este momento es que sus futbolistas no pierdan el foco, aplacar el triunfalismo.

"El título lo queremos todo, pero tenemos que enfocarnos en el día a día, partido a partido. Hoy futbolísticamente hay un nivel en cada línea que va creciendo, nuestro mayor adversario somos nosotros mismos, el cómo empezamos a convivir con el triunfo, a controlar nuestro ego. Mi trabajo está en cómo aplacamos el triunfalismo, pasamos de los insultos a los elogios, que eso no nos desubique. Que el equipo esté centrado y que no pierda el foco y más en el este momento trascendental", finalizó.