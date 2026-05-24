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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Real Cartagena vs. Envigado: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego de la final del Torneo BetPlay

Real Cartagena vs. Envigado: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego de la final del Torneo BetPlay

Este lunes, el Jaime Morón León vibrará con el partido de ida de la final del Torneo BetPlay I-2026 entre Real Cartagena y Envigado. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de may, 2026
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Real Cartagena y Envigado se enfrentan por la final de ida del Torneo BetPlay I-2026.

¡Se viene la definición en el Torneo BetPlay I-2026! Este lunes, el Jaime Morón León será testigo del primer 'round' entre Real Cartagena y Envigado, equipos que lucharán por el título del primer semestre, que de paso, otorga la oportunidad única de buscar ese tan anhelado ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano en la denominada 'gran final', a fin de año . ¡Se espera una fiesta total en la capital de Bolívar!

Hay que precisar que los 'heroicos' llegaron a la finalísima, tras haberse quedado con el primer lugar del grupo B que estuvo conformado por Unión Magdalena, Bogotá y Barranquilla Fútbol Club. Los dirigidos por Álvaro Hernández hicieron buenas presentaciones tanto de local como visitantes, las cuales le permitieron llegar a 13 puntos e instalarse en la definición del campeonato de ascenso, luego de 13 años. Uno de los hombres claves del Real Cartagena ha sido Fredy Montero, quien ha tenido además una sociedad muy buena con Mauro Manotas, Camilo Nieva y Jarlan Barrera.

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"Con Freddy, con el viejo, no hay más palabras que decir. La admiración y el respeto. Él es nuestro capitán y nuestro goleador”, esas fueron las palabras de Manotas, en rueda de prensa posterior al compromiso frente al Barranquilla FC en el Morón León.

Real Cartagena juega este lunes en el Torneo BetPlay I-2026.

Por el lado de la 'cantera de héroes' hizo lo propio en el grupo A, que comandó con 11 enteros. Quindío, Internacional de Palmira y Tigres completaron la zona. Envigado intentará dar el golpe en el Jaime Morón para definir todo en su casa.

La terna arbitral para Real Cartagena vs. Envigado

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  • Árbitro: Diego Ulloa (Valle del Cauca)
  • Asistente Nro. 1: Deivy Guetio (Valle del Cauca).
  • Asistente Nro. 2: Iván Vallesta (Cundinamarca).
  • Cuarto Árbitro: Camilo Colmenares (Boyacá).
  • VAR: David Nicolás Rodríguez (Bogotá).
  • AVAR: Bryan Salazar (Caldas).

Real Cartagena vs. Envigado: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la final del Torneo BetPlay I-2026

En ese orden de ideas, la final de ida entre 'auriverdes' y 'naranjas' está pactada para este lunes 25 de mayo en el Jaime Morón León, escenario donde la pelota rodará a las 8:00 de la noche. Se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol colombiano, Win.

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Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, la crónica y las reacciones de los protagonistas.

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Crystal Palace, Con Lerma y Muñoz, perdió contra el campeón; Arsenal ganó 1-2 en Selhurst Park

Tottenham se salvó del descenso; West Ham, la otra cara de la moneda.
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Tottenham hizo la tarea contra Everton y mantuvo la categoría; West Ham descendió

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