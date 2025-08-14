Liverpool vs. Bournemouth, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Premier League

Luego de la dolorosa derrota por la tanda de penaltis (3-2) frente al Crystal Palace por la Community Shield, el Liverpool abrirá el telón de la Premier League frente al Bournemouth en busca de un triunfo, que le permita irse perfilando nuevamente como un rival fuerte por la corona. El elenco dirigido por Arne Slot cuenta con grandes fichajes, que ya mostraron su calidad en el partido pasado con goles y buen rendimiento, por lo cual esperan iniciar ganando y jugar a un gran nivel.

Hora y dónde ver Liverpool vs. Bournemouth, por la Premier League

Fecha: Viernes 15 de agosto

Viernes 15 de agosto Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)

2:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Anfield, Liverpool

Anfield, Liverpool Transmisión: ESPN, Disney +

Liverpool en su partido ante Crystal Palace AFP

La temporada pasada ambos equipos se vieron las caras en Anfield con un resultado de 3-0 a favor de los 'reds' con doblete de 'Lucho' Diaz y gol de Darwin Núñez, ambos jugadores ausentes del equipo en esta campaña. Ahora, el peso del ataque estará de la mano de Florian Wirtz y de Ekitike, que llegaron del Bayer Leverkusen y del Eintracht Frankfurt, respectivamente.

De igual manera, el equipo que oficiará de local para este partido está a la espera de nuevos jugadores que les permitan tener una nómina más amplia para las distintas competiciones, en la prensa europea se habla de que sus principales objetivos son los centrales Giovanni Leoni y Marc Guéhi, y el delantero Alexander Isak, quien está ejerciendo presión para salir del Newcastle hacia el conjunto de Merseyside.



El Bournemouth, sin el colombiano Sinisterra

Por otro lado el jugador 'cafetero' Luis Sinisterra, del Bournemouth, se supo que no viajará este viernes a Liverpool para enfrentarse al vigente campeón de la Premier League ya que se encuentra resolviendo su futuro fichaje con Cruzeiro del Brasileirao.

El técnico del Bournemouth Andoni Iraola, confirmó que no viajará al norte de Inglaterra pese a que se encuentra en forma y ha estado entrenando en los últimos días con el grupo. "Sinisterra está en una situación similar a la de Dango (Ouattara), ya que hay cierta incertidumbre sobre su futuro. Lo más probable es que no viaje, pero es cierto que ha entrenado con nosotros y que está en forma", dijo Iraola este jueves en rueda de prensa.

Según el medio "Sky Sports", Sinisterra tiene un acuerdo con Cruzeiro y en los próximos días viajará a Brasil para sellarlo. El colombiano llegó al Bournemouth el verano pasado, procedente del Leeds United, a cambio de 24 millones de euros. Con los 'Cherries' disputó catorce partidos, marcó un gol y repartió una asistencia en una temporada marcada por los problemas musculares.