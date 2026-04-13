René Higuita, de luto; conmovedor mensaje en redes sociales confirmó la noticia

René Higuita informó y se lamentó por la muerte de su padre Jorge Zapata, como quien no tuvo una relación cercana y más bien su crianza y crecimiento lo asumió su mamá María Dioselina Higuita, una mujer de procedencia humilde y que hizo todo para sacar adelante al otrora arquero. Incluso, el antioqueño llevó el apellido materno, con el que ganó fama a nivel internacional por su destacada trayectoria deportiva.

Sin embargo y pese a que no lo reconoció; el legendario hombre de la Selección Colombia y que trabaja en la actualidad con el cuerpo técnico de Atlético Nacional, dejó un sentido mensaje por tal noticia en su cuenta de Instagram, haciendo una invitación a dejar rencores y rencillas de un lado.

Acá el mensaje de René Higuita por el fallecimiento de su padre:

"Hoy despido a mi padre… no desde el rencor, sino desde la paz. Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón. Con el tiempo nos encontramos, nos miramos como hombres, no como errores. Y ahí entendí que todos fallamos, que todos somos humanos, y que el amor —aunque llegue tarde— sigue siendo amor. Hoy se va mi padre, pero no se va la lección. Se queda conmigo y con todos los que necesiten escuchar esto: sí se puede perdonar… incluso cuando dolió profundo. Sí se puede sanar… incluso cuando parecía imposible. Porque al final, el perdón no es un regalo para quien se va…es libertad para quien se queda. Descansa en paz padre querido".



Según algunas publicaciones pasadas en sus redes, el popular 'Loco' había estado visitando al señor Zapata, quien estuvo hospitalizado ante los quebrantos de salud sufridos.

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Cabe indicar que a Higuita le llegaron mensajes de sus más cercanos, amigos y de sus seguidores ante la partida de su progenitor.

René Higuita en medio del partido de despedida de Mario Alberto Yepes en el Pascual Guerrero. Foto: video de captura de pantalla