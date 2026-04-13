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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / René Higuita, de luto; conmovedor mensaje en redes sociales confirmó la noticia

René Higuita, de luto; conmovedor mensaje en redes sociales confirmó la noticia

René Higuita se pronunció hace pocos minutos con respecto al fallecimiento de ser querido, al que le dejó unas palabras salidas desde su corazón. Acá lo que sucedió.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de abr, 2026
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René Higuita, exarquero colombiano.
René Higuita, exarquero colombiano.
Getty Images.

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