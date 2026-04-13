Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Lo que le tenga que decir a Leonel Álvarez se lo digo de frente, lo importante es el equipo"

"Lo que le tenga que decir a Leonel Álvarez se lo digo de frente, lo importante es el equipo"

Atlético Bucaramanga venció 5-0 a Boyacá Chicó, sin embargo, Fabián Sambueza, autor de dos goles, dejó en claro que no se pueden relajar y habló sobre los rumores de la salida del DT Leonel Álvarez,

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de abr, 2026
Comparta en:
Leonel Álvarez
Leonel Álvarez, técnico de Bucaramanga - Foto:
Bucaramanga Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad