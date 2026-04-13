"Lo que le tenga que decir a Leonel Álvarez se lo digo de frente, lo importante es el equipo"

Atlético Bucaramanga volvió a sonreír en la Liga BetPlay I-2026 tras una contundente victoria 5-0 sobre Boyacá Chicó por la fecha 16, en un partido que tuvo como gran figura a Fabián Sambueza, autor de dos goles. Sin embargo, más allá del resultado y la actuación individual, el volante argentino habló sobre los rumores que suscitan sobre una inminente salida del DT Leonel Álvarez.

En zona mixta, Sambueza se refirió primero al panorama institucional del club, en medio de la incertidumbre por el cuerpo técnico. “No, no sabemos nada. Nosotros solamente tratamos de hacer nuestro trabajo con los profes que estaban a cargo. Después la parte del técnico le corresponderá seguramente a la junta directiva, al gerente deportivo”, afirmó, dejando en claro que el grupo se enfoca únicamente en lo deportivo mientras se toman decisiones desde la dirigencia.

Sobre la importancia del triunfo, el mediocampista destacó el alivio que significó cortar la mala racha. “Sí, necesitamos sumar de a tres por todo lo que significa, por la alegría de toda la gente. Teníamos una semana larga y no haber conseguido un buen resultado es duro”, explicó. En esa misma línea, agregó que el equipo ahora podrá trabajar “con otra alegría, con otra energía”, tras varias jornadas sin resultados positivos.

Fabián Sambueza celebra gol con el Bucaramanga - Foto: Bucaramanga Oficial

Sambueza también valoró aspectos clave del rendimiento colectivo, más allá de la contundencia en ataque. “Me gustó mucho que el equipo sacó el arco en cero, que la defensa estuvo muy bien”, señaló, resaltando el equilibrio mostrado por Bucaramanga. Según el volante, el equipo ya venía generando opciones, pero la falta de eficacia le había pasado factura: “El arco estaba cerrado, pegaban las pelotas en el palo. Generamos muchas situaciones claras que no pudimos convertir”.



Consultado por un eventual mensaje al técnico Leonel Álvarez, el jugador fue prudente y fiel a su estilo directo: “Todo lo que le digo, siempre se lo digo a las personas de frente. Si hay algo que me caracterizó toda mi vida fue que no me escondo de nadie, sean cosas buenas, sean malas. Lo digo por el hecho de que no podemos escondernos en una máscara, así que ahora lo más importante es que el equipo ganó y estamos felices por eso", respondió, evitando alimentar polémicas y centrando la atención en el triunfo.

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Pese al resultado abultado, Sambueza dejó claro que el objetivo aún está lejos de cumplirse. “No, no alcanza, la verdad es que no. Todavía quedan tres partidos durísimos”, advirtió. El volante enfatizó que el equipo es consciente de la necesidad de sumar en lo que resta del torneo para meterse en el grupo de los ocho.

Finalmente, el argentino hizo un llamado a la mesura. “Ganar un partido tampoco nos lleva a un pedestal. Hemos dejado pasar muchos partidos”, reconoció, aunque también destacó que romper la racha negativa es un impulso importante. Con los pies en la tierra, Bucaramanga buscará convertir esta goleada en el punto de partida para meterse en la pelea por la clasificación.