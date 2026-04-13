Sentido mensaje en memoria de Freddy Rincón, a cuatro años de su muerte; "te amo"

Este 13 de abril se conmemoran cuatro años de la muerte de Freddy Rincón, un histórico de la Selección Colombia y de paso por clubes como Santa Fe, América, Real Madrid, Nápoles y Palmeiras y que falleció un día como hoy luego de un accidente de tránsito en la ciudad de Cali.

Y en ese sentido, el que apareció en las redes sociales para recordar al 'coloso de Buenaventura fue su hijo Sebastián, quien dejó un sentido mensaje y una serie de fotografías junto a su progenitor.

"4 años de tú partida Freguar. Sígueme acompañando en mi camino que tengo muchas cosas más que demostrarte, nos volveremos a ver, te amo", se leyó en la cuenta de Instagram del delantero, que se encuentra en la actualidad sin equipo.

Ante esas líneas, aparecieron mensajes de admiración y respeto de parte de seguidores de Rincón e incluso uno de los que reaccionó fue el legendario Carlos 'el Pibe' Valderrama, uno de los socios en la cancha en el seleccionado colombiano y que dejó unos emoticones con corazones.



Hay que recordar que Freddy Rincón se convirtió en hombre clave para Colombia en los mundiales de Italia 90, USA 94 y Francia 98 y es inolvidable su gol en el 1-1 frente a Alemania, en la copa mundo de los italianos.

Freddy Rincón en partido con la Selección Colombia frente a Inglaterra. Bongarts/Bongarts/Getty Images

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¿Qué pasó con el caso de la muerte de Freddy Rincón?

Hace varias semanas, el abogado Felipe Hurtado, apoderado de familiares de Rincón, habló con el diario 'El País' con respecto al giro que dio el caso de su muerte. “Es un giro porque, en primera instancia, el juez civil del circuito había negado las pretensiones de los familiares que estaban demandando dentro de ese proceso y había indicado que el único responsable era el señor Freddy Rincón, por haberse pasado el semáforo en rojo. El tribunal acepta varios de los fundamentos de nosotros en la apelación y, siendo el juez de última instancia del proceso civil, decide condenar al conductor del bus por el homicidio que causó al señor Rincón”, explicó Hurtado.