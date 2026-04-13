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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Sentido mensaje en memoria de Freddy Rincón, a cuatro años de su muerte; "te amo"

Sentido mensaje en memoria de Freddy Rincón, a cuatro años de su muerte; "te amo"

Este 13 de abril se recordó a Freddy Rincón, el legendario hombre de la Selección Colombia, quien falleció hace cuatro en un accidente de tránsito en la ciudad de Cali.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Freddy Rincón, con la Selección Colombia.
Freddy Rincón, con la Selección Colombia.
Getty Images.

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