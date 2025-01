René Higuita: "Una vez en Arabia, Lionel Messi me llamó para tomarnos una foto"

En la emisión de este lunes de 'Día a Día' uno de los temas que se puso sobre la mesa tuvo que ver con una invitación a los televidentes para que compartieran fotografías con personajes famosos. Pero a la par de esto, también desde la ciudad de Medellín entrevistaron a René Higuita, quien hace parte del cuerpo técnico de Nacional y que recordó diferentes postales que le mostraron durante la entrevista.

En medio de la charla, apareció una imagen del 'Loco' con Lionel Messi, estrella de la Selección Argentina y en la actualidad en el Inter Miami, de la MLS, y de inmediato contó lo sucedido, mientras dejaba escapar una sonrisa.

"Esa foto fue en Arabia, a donde yo fui a trabajar con Pacho Maturana en el Al Nassr. Resulta que la Selección de Argentina fue a jugar un partido amistoso allí, me fui al hotel, cené con la delegación de ellos, Messi me llamó y se tomó la foto. Había mucha gente allí, mucho príncipe. Además que me entregaron la camsieta autografiada", contó Higuita.

"Yo me fui cerca, para que también me llamara (Messi)", complementó, mientras recibía comentarios de los presentadores.

René Higuita y el 'Dibu' Martínez saludándose. Foto: Getty Images.

Publicidad

El exarquero de Nacional, Millonarios, Valladolid y Pereira, entre otros, también relató otros momentos vividos junto a figuras mundiales de la talla del brasileño Pelé o con Diego Maradona.

"La postal con Pelé fue estando en España, con Diego había muy buena relación. Él incluso me invitó a su partido de despedida en 'la Bombonera', por eso dolió su partida", complementó el antioqueño.

Publicidad

Higuita y su cercanía con Maluma, Juanes, Carlos Vives y otros famosos

"Hay muchos artistas que son hinchas de Nacional, nos vemos en el estadio, ellos van y se crea ahí una cercanía. Muchos son amigos de la casa. Ya después lo invitan a uno a sus presentaciones, a algunas fiestas y pues tratamos de acompañarlos, porque hay veces que es difícil por el trabajo", explicó Higuita, con quien en el mencionado programa televisivo repasaron fotografías junto a Juanes, Carlos Vives, Maluma, Felipe Peláez, Arelys Henao, Jhon Álex Castaño y Jeison Jiménez, entre otros.