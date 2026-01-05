“Rodrigo Ureña no solo corre o empuja, sabe jugar; Millonarios tendrá personalidad y puede encajar"

Rodrigo Ureña, luego de varias semanas de negociaciones entre Universitario (Perú) y Millonarios (Colombia), se convirtió oficialmente este domingo en nuevo jugador de los azules, por perdido de Hernán Torres, y llega luego de grandes campañas con el elenco 'crema', donde ganó durante tres años consecutivos. Y en dos de ellos el técnico fue Jorge Fossati, quien habló en exclusiva con Gol Caracol para referirse al mediocampista chileno.

"De él puedo decir cosas muy positivas. Primero, él conoce el fútbol colombiano. Por muchas veces que lo hemos hablado, a él le gusta mucho la liga colombiana. Él entiende que la liga es una muy competitiva y muy linda para jugar, con equipos fuertes. Eso motiva a jugadores competitivos como él", dijo de entrada el reconocido entrenador uruguayo en charla con este portal.



Acá las declaraciones de Jorge Fossati sobre Rodrigo Ureña, nuevo jugador de Millonarios

*Las características de Ureña

"Segundo, que él viene de tres temporadas. Casualmente yo lo dirigí también en el 2023, porque yo asumí por allá por marzo del 2023, ya estaba en el plantel, y ahí sí lo empecé a conocer a Rodrigo. Sinceramente me encontré con un jugador de una gran personalidad, una fuerte personalidad, pero que aparte conoce muy bien las posiciones del mediocampo. Es muy táctico, entendedor del juego, se preocupa por cumplir bien su función, escucha mucho a los técnicos; por lo menos a mí me pasó eso con él, y trata de ser, digamos, un lugarteniente del técnico dentro de la cancha".

*Un líder en la cancha

"Si algún compañero está desordenado, él, porque antes escuchó al técnico, lo ordena. Eso independiente de su cualidad personal, que sin ninguna duda la tiene, y por eso ha jugado en los equipos que ha jugado, por eso ha rendido siempre. Y este año no ha sido la excepción".

Rodrigo Ureña con Universitario de Perú - Foto: Getty Images

*Jugador importante

"Ha tenido un gran año también, fue un jugador demasiado importante. Tan importante es que, bueno, buscaron la forma de que no lo tuviéramos: estuvo seis partidos suspendidos por una insólita suspensión, cuando él ni estaba en la lista. Él estaba lesionado en ese momento, no podía jugar, y bueno, fue denunciado sin ninguna prueba, ni video, ni audio, ni nada, y quedó suspendido por ser expulsivo. Ya te digo, es un jugador que es importante por sus características, por su conocimiento del juego. Eso es lo que, para mí, lo transforma en muy, muy importante".



*¿Es un jugador de carácter o también de buen juego?

"Sí, sí, no tengo la menor duda. Inclusive conmigo ha jugado de volante más adelantado, no solo de volante central, precisamente porque tiene muy buen pase, panorama, técnica de remate. Tal vez lo omití decir, pero no, estamos en presencia de un jugador que no solo mete, corre, empuja y recupera. No, no, no. Cuando la tiene, sabe jugar, sabe lo que tiene que hacer con la pelota".

Rodrigo Ureña, mediocampista chileno, se convirtió en nuevo refuerzo de Millonarios para 2026 Twitter de Millonarios

*Ureña, un jugador familiar y disciplinado

"Estaban interesados en él, saben que es una pieza que les puede encajar justo para lo que necesitan. Así que ojalá que se den las cosas como para que a Rodrigo y a Millonarios les vaya bien. Es un jugador que aprecio mucho, tengo una muy buena relación personal inclusive con él. Un profesional de primera línea en cuanto a disciplina, en cuanto a que tiene un hogar conformado, una esposa que lo ayuda mucho y un niño hermosísimo. Hay felicidad en ese hogar, y entonces todo eso confluye en que él pueda hacer una vida profesional de la mejor manera".