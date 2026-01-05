Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hora y TV para partidos de Millonarios vs. River Plate y Boca Juniors en Serie Río de la Plata

Hora y TV para partidos de Millonarios vs. River Plate y Boca Juniors en Serie Río de la Plata

El cuadro azul de Bogotá se medirá en el sur del continente americano con los equipos más grandes de Argentina en un certamen en el que actuarán diferentes clubes de la región.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Millonarios vs. River Plate, partido de la Serie Río de La Plata.jpg
Millonarios vs. River Plate, partidazo del torneo Serie Río de La Plata
Fotos: Millonarios y River Plate.

Publicidad

Publicidad

Publicidad