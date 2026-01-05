Hora y TV para partidos de Millonarios vs. River Plate y Boca Juniors en Serie Río de la Plata

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
River Plate vs. Millonarios y Boca Juniors vs. Millonarios serán 2 de los encuentros más llamativos del torneo internacional de pretemporada llamado Serie Río de la Plata, que se para el caso de los clubes colombianos se denominará Serie Colombia.
Los compromisos se efectuarán a lo largo de enero entre equipos de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay y Colombia, pues también estarán en acción Independiente Santa Fe, América de Cali, Deportivo Cali, Once Caldas y Cúcuta Deportivo.
Los elencos ‘cafeteros’ tendrán el siguiente calendario:
⦁ Viernes 9 de enero
Por definir - Santa Fe vs. Táchira (Techo, Bogotá)
⦁ Sábado 10 de enero
6:00 p.m. - Deportivo Cali vs. Once Caldas (Palmaseca)
⦁ Domingo 11 de enero
7:00 p. m. – Millonarios vs. River Plate (Maldonado, URU)
⦁ Martes 13 de enero
5:00 p. m. - América de Cali vs. Once Caldas (Pascual Guerrero, Cali)
⦁ Miércoles 14 de enero
Por definir - Millonarios vs. Boca Juniors (La Bombonera, ARG)
7:00 p. m. - Cúcuta vs. San Lorenzo (Montevideo, URU)
⦁ Viernes 16 de enero
4:15 p. m. - Cúcuta vs. Huracán (Montevideo, URU)
Acá, la fecha de cada partido, con hora de Colombia, y su respectivo estadio. Las contiendas se podrán ver por televisión mediante las señales de ESPN:
⦁ Viernes 9 de enero
Por definir - Santa Fe vs. Táchira (Techo, Bogotá)
⦁ Sábado 10 de enero
6:00 p.m. - Deportivo Cali vs. Once Caldas (Palmaseca)
7:00 p. m. – Independiente (ARG) vs. Alianza Lima (Montevideo, URU)
⦁ Domingo 11 de enero
7:00 p. m. – Millonarios vs. River Plate (Maldonado, URU)
⦁ Lunes 12 de enero
7:00 p. m. – Cerro Largo vs. Atlético Tucumán (Montevideo, URU)
⦁ Martes 13 de enero
4:15 p. m. - Huracán vs. Cerro Porteño (Montevideo, URU)
5:00 p. m. - América de Cali vs. Once Caldas (Pascual Guerrero, Cali)
⦁ Miércoles 14 de enero
Por definir - Boca Juniors vs. Millonarios (La Bombonera, ARG)
4:15 p. m. – Unión (ARG) vs. Alianza Lima (Montevideo, URU)
7:00 p. m. – Cúcuta vs. San Lorenzo (Montevideo, URU)
⦁ Jueves 15 de enero
4:15 p. m. - Progreso vs. Atlético Tucumán (Montevideo, URU)
7:00 p. m. - Olimpia vs. Colo-Colo (Montevideo, URU)
⦁ Viernes 16 de enero
4:15 p. m. - Cúcuta vs. Huracán (Montevideo, URU)
7:00 p. m. - Wanderers vs. Independiente (Montevideo, URU)
⦁ Sábado 17 de enero
4:00 p. m. - Defensor Sporting vs. Unión (Montevideo, URU)
6:00 p. m. - San Lorenzo vs. Cerro Porteño (Montevideo, URU)
8:00 p. m. - Peñarol vs. River Plate (Maldonado, URU)
⦁ Domingo 18 de enero
4:15 p. m. - Juventud de Las Piedras vs. Olimpia (Maldonado, URU)
7:00 p. m. - Colo-Colo vs. Alianza Lima (Montevideo, URU)
⦁ Lunes 19 de marzo
7:00 p. m. – Racing de Uruguay vs. U. Concepción (Montevideo, URU)
⦁ Martes 20 de enero
6:00 p. m. – Miramar vs. Colón (Paysandú, URU)
8:00 p. m. - Nacional de Uruguay vs. Dep. Concepción (Montevideo, URU)
⦁ Miércoles 21 de enero
7:00 p. m. - Peñarol vs. Colo-Colo (Montevideo, URU)
⦁ Jueves 22 de enero
7:00 p. m. - Montevideo Wanderers vs. Universidad de Concepción
⦁ Viernes 23 de enero
6:00 p. m. - Paysandú vs. Colón (Paysandú, URU)
8:00 p. m. - City Torque vs. Deportes Concepción (Montevideo, URU)
⦁ Lunes 26 de enero
7:00 p. m. – Paysandú vs. Miramar (Paysandú, URU)