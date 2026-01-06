Ryan Reynolds ya luce los colores de Internacional de Bogotá; "significa muchísimo"

El actor Ryan Reynolds estrenó en las últimas horas en redes sociales la camiseta de Internacional de Bogotá, hasta diciembre pasado conocido como La Equidad, un club colombiano de primera división adquirido en enero del año pasado por el grupo inversor del que forma parte.

"Me enviaron una camiseta. Una bufanda. Y una taza. Y llegó después de Navidad, lo que significa muchísimo más", escribió Reynolds en una historia de Instagram en la que aparece observando los artículos del club con emoción y humor, antes de ponérselos, con su habitual ironía.

Esto ya está pasando ⚽️

Ryan Reynolds es parte del Inter de Bogotá.

¿Quién sigue? 👀 pic.twitter.com/dcM5ExjX0R — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) January 6, 2026

En enero de 2025 el grupo inversor estadounidense Tylis-Porter, del que hace parte Ryan Reynolds, adquirió La Equidad, y los nuevos propietarios anunciaron en diciembre su cambio de nombre a Internacional de Bogotá como parte de una renovación de identidad que incluyó un nuevo escudo y uniformes, con referencias a símbolos de la ciudad como los cerros orientales y el cóndor andino.



"Esto ya está pasando. Ryan Reynolds es parte del Inter de Bogotá", agregó el equipo capitalino en una publicación en su cuenta de 'X' en la que volvió a difundir el video del actor.

Además de Reynolds, el grupo Tylis-Porter cuenta con el apoyo de otras estrellas como los actores Eva Longoria y Rob McElhenney, el beisbolista Justin Verlander, la modelo Kate Upton y el conferencista Scott Galloway.

Ryan Reynolds, protagonista de películas como 'Deadpool' y 'Green Lantern', y McElhenney, encargado de encarnar el papel de Mac en la serie de comedia 'It's Always Sunny in Philadelphia", adquirieron en 2020 al Wrexham FC de la quinta división inglesa, al que en dos años vieron ascender a la League Two (cuarta división), a la League One (tercera) y ahora al Championship (segunda).

Igualmente, el año pasado se convirtieron en propietarios minoritarios del Necaxa mexicano.

¿Cuándo debuta Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay I-2026?

El elenco bogotano jugará en la primera jornada frente al América de Cali, en el Pascual Guerrero, en horario y día por confirmar.