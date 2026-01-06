Síguenos en:
Ryan Reynolds ya luce los colores de Internacional de Bogotá; "significa muchísimo"

El reconocido actor de Hollywood y uno de los propietarios de Internacional de Bogotá, Ryan Reynolds, se mostró emocionado en redes sociales luego de haber recibido la camiseta del club capitalino.

Por: EFE
Actualizado: 6 de ene, 2026
