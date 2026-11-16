Salen a la luz más vídeos de la trifulca de hinchas del Quindío y ataques a policías en Armenia

El partido entre Quindío y Real Cartagena terminó más tarde de lo programado, con victoria 0-1 para los heróicos, y de paso en medio de una trifulca, batalla campal, e inconvenientes en el estadio Centenario, en Armenia.

Y luego de que sucedieran los lamentables hechos de los hinchas en el escenario deportivo, luego de lo que era el 0-2 para los rivales, que luego fue anulado tras revisión del VAR, se vienen conociendo más videos de lo acontecido en la noche de domingo.

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Entre peleas con los policías, daños en el estadio, preocupación entre los demás asistentes e hinchas del Quindío, y hasta un carro de policía vandalizado, son algunos de los contenidos que se han viralizado en redes sociales con este bochornoso hecho sucedido en el partido de la fecha cinco de los cuadrangulares del Torneo BetPlay 2026-II.

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Cabe recordar que con el resultado de la noche de domingo en Armenia, el Deportes Quindío sigue líder de su grupo, con 9 puntos, solo uno más que el Real Cartagena, pero los 'cuyabros' deberán disputar la última fecha de visitantes contra Real Cundinamarca, mientras que los heróicos serán locales contra Tigres, para definir el finalista del campeonato de ascenso del fútbol colombiano.



Acá más videos de la trifulca en Quindío vs Real Cartagena, en Torneo BetPlay 2026: