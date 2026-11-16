Cálido recibimiento en Santiago: la Selección Colombia ya está en Chile para su partido de fogueo

La Selección Colombia ya se encuentra en Santiago de Chile para afrontar su segundo examen de preparación de esta fecha FIFA. El combinado nacional completó su desplazamiento a territorio 'austral' y quedó concentrado con miras al duelo de este martes 17 de noviembre contra la 'roja', en un compromiso que se disputará en el estadio Nacional.
Dicho encuentro de fogueo lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol a partir de las 6:00 de la tarde, en horario de nuestro país.
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A su arribo al hotel de concentración en la capital chilena, la delegación 'tricolor' fue recibida con un ambiente de fiesta y entusiasmo. Decenas de aficionados colombianos residentes en Chile se congregaron a las afueras del recinto para brindarles una calurosa bienvenida.
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Entre cánticos, banderas y aplausos, los futbolistas de la 'amarilla' correspondieron al afecto de la hinchada tomándose un tiempo para saludar, firmar autográfos y tomarse algunas fotografías.
🌟👏🏼 🇨🇴LOS HINCHAS DE COLOMBIA, EN TODO LADO— Gol Caracol (@GolCaracol) November 16, 2026
👊🏼 Así fue la llegada del seleccionado colombiano a Santiago. 👏🏼Daniel Muñoz complació a los seguidores.
🇨🇴 Colombia vs. Chile 🇨🇱, EN VIVO este martes en Gol Caracol y Ditu (6:00 pm) 📺📲
📹 Marcela Monsalve. #GolCaracol… pic.twitter.com/LBhbV91WmJ
Recordemos que el pasado viernes, los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron por la mínima a la 'roja' en partido que se disputó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali.
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Estos son los convocados de la Selección Colombia:
- Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
- Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)
- Devis Vásquez – AS Roma (ITA)
- Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
- Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)
- Daniel Arcila – Club León (MEX)
- Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
- Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
- Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
- Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
- Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
- Juan Cabal – Juventus FC (ITA)
- Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
- Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
- Jhon Solís – Birmingham City Football Club (ENG)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C. (ENG)
- Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)
- Luis Javier Suárez – Sporting C.P. (POR)
- Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
- Óscar Cortés - Club Atlético Huracán (ARG)
- Óscar Perea – Club América (MEX)
- Camilo Mena – Korona Kielce (POL)
- Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)
- Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
- Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)