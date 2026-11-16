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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cálido recibimiento en Santiago: la Selección Colombia ya está en Chile para su partido de fogueo

Cálido recibimiento en Santiago: la Selección Colombia ya está en Chile para su partido de fogueo

La Selección Colombia ya se encuentra en tierras 'australes' y en su arribo sintió el respaldo incondicional de la afición 'tricolor', que se aglomeró a las afueras del hotel de concentración.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2026
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La Selección Colombia se enfrenta este martes a Chile en duelo de preparación.
La Selección Colombia se enfrenta este martes a Chile en duelo de preparación.
Foto: AFP

La Selección Colombia ya se encuentra en Santiago de Chile para afrontar su segundo examen de preparación de esta fecha FIFA. El combinado nacional completó su desplazamiento a territorio 'austral' y quedó concentrado con miras al duelo de este martes 17 de noviembre contra la 'roja', en un compromiso que se disputará en el estadio Nacional.

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Dicho encuentro de fogueo lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol a partir de las 6:00 de la tarde, en horario de nuestro país.

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A su arribo al hotel de concentración en la capital chilena, la delegación 'tricolor' fue recibida con un ambiente de fiesta y entusiasmo. Decenas de aficionados colombianos residentes en Chile se congregaron a las afueras del recinto para brindarles una calurosa bienvenida.

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Entre cánticos, banderas y aplausos, los futbolistas de la 'amarilla' correspondieron al afecto de la hinchada tomándose un tiempo para saludar, firmar autográfos y tomarse algunas fotografías.

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Recordemos que el pasado viernes, los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron por la mínima a la 'roja' en partido que se disputó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali.

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Estos son los convocados de la Selección Colombia:

  • Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
  • Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)
  • Devis Vásquez – AS Roma (ITA)
  • Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
  • Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)
  • Daniel Arcila – Club León (MEX)
  • Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  • Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
  • Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
  • Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  • Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
  • Juan Cabal – Juventus FC (ITA)
  • Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
  • Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
  • Jhon Solís – Birmingham City Football Club (ENG)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C. (ENG)
  • Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)
  • Luis Javier Suárez – Sporting C.P. (POR)
  • Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
  • Óscar Cortés - Club Atlético Huracán (ARG)
  • Óscar Perea – Club América (MEX)
  • Camilo Mena – Korona Kielce (POL)
  • Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)
  • Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
  • Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
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