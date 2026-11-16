Cálido recibimiento en Santiago: la Selección Colombia ya está en Chile para su partido de fogueo

La Selección Colombia ya se encuentra en Santiago de Chile para afrontar su segundo examen de preparación de esta fecha FIFA. El combinado nacional completó su desplazamiento a territorio 'austral' y quedó concentrado con miras al duelo de este martes 17 de noviembre contra la 'roja', en un compromiso que se disputará en el estadio Nacional.

Dicho encuentro de fogueo lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol a partir de las 6:00 de la tarde, en horario de nuestro país.

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A su arribo al hotel de concentración en la capital chilena, la delegación 'tricolor' fue recibida con un ambiente de fiesta y entusiasmo. Decenas de aficionados colombianos residentes en Chile se congregaron a las afueras del recinto para brindarles una calurosa bienvenida.

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Entre cánticos, banderas y aplausos, los futbolistas de la 'amarilla' correspondieron al afecto de la hinchada tomándose un tiempo para saludar, firmar autográfos y tomarse algunas fotografías.



🌟👏🏼 🇨🇴LOS HINCHAS DE COLOMBIA, EN TODO LADO



👊🏼 Así fue la llegada del seleccionado colombiano a Santiago. 👏🏼Daniel Muñoz complació a los seguidores.



🇨🇴 Colombia vs. Chile 🇨🇱, EN VIVO este martes en Gol Caracol y Ditu (6:00 pm) 📺📲



📹 Marcela Monsalve. #GolCaracol… pic.twitter.com/LBhbV91WmJ — Gol Caracol (@GolCaracol) November 16, 2026

Recordemos que el pasado viernes, los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron por la mínima a la 'roja' en partido que se disputó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali.

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Estos son los convocados de la Selección Colombia: