Téngale 'Repetto' a este Santa Fe: victoria 3-0 sobre Junior y ganó la Superliga ante sus hinchas

Con goles de Ewin Murillo, de Hugo Rodallega y del argentino Nahuel Bustos, Santa Fe le ganó 3-0 a Junior de Barranquilla, para alzarse con el título de la Superliga del fútbol colombiano, en un estadio El Campín que vibró y gozó con ese primer trofeo de la temporada 2026.

En el escenario capitalino se sintió un ambiente festivo y con unas tribunas teñidas de rojo. Ese aliento alcanzó para llegar a la cancha, en donde los dirigidos por Pablo Repetto salieron a arrollar a los barranquilleros.

Y de esa manera, no tardaron en llegar las emociones y cuando solamente iban cinco minutos, una presión de los jugadores dueños de casa terminó con un gol de Ewil Murillo, quien recuperó el balón y después pisó el área para darle apertura el tanteador y darle la primera alegría a los seguidores del primer campeón de Colombia.

Pero ese fue el primer bocado en El Campín, ya que pese al golpe tempranero, Junior respondió y alcanzó a asustar en la primera parte con remates de Cachimbo y Edwin Herrrera, quienes vieron cómo las acertadas atajadas de Andrés Mosquera Marmolejo los dejaron con ganas de festejar.



Sin embargo, poco a poco Santa Fe fue asimilando esos ataque de la visita y comenzó a encontrar espacios para salir rápido al ataque, en la búsqueda de un segundo golpe en la noche capitalina.

Publicidad

El premio para los de Repetto apareció antes de finalizar la inicial, con el segundo tanto gracias a un buen cobro de tiro libre de Hugo Rodallega, que terminó al fondo de la red del arco defendido por Mauro Silvera. Celebración con alma, corazón y vida cerca de los aficionados ubicados en oriental.

Ya en el complemento, el profesor Alfredo Arias movió su banquillo y ordenó la entrada de Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios ante la urgencia de ir al frente y buscar el descuento. El juego siguió entretenido y Canchimbo tuvo una oportunidad de anotar, en un remate en la línea final que tapó bien Mosquera Marmolejo.

Publicidad

La respuesta santafereña no tardó en llegar y en la jugada siguiente, llegó un tanto de Ómar Frasica, pero se encendió la polémica porque instantes después se anuló el mismo por fuera de lugar, aparentemente de Rodallega, tras la intervención del VAR. Esto ante la sorpresa de los futbolistas vestidos de rojo y de los hinchas en las gradas.

Por más que lo intentó, Junior no logró el descuento, ni pudo meterle presión al llamado 'león'. Más bien, Santa Fe le puso moño a la noche y con un gol de Nahel Busto sentenció un 3 a 0 claro, sin objeciones.

Ficha técnica de Santa Fe vs Junior, final vuelta Superliga BetPlay 2026:

Alineaciones:

Publicidad

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Yilmar Velásquez, Ewil Murillo, Daniel Torres; Luis Palacios, Ómar Frasica y Hugo Rodallega.

DT: Pablo Repetto (Uruguay)

Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Daniel Rivera, Jermein Peña, Edwin Herrera, Jhomier Guerrero; Guillermo Celis, Juan David Ríos; Yimmi Chará, Joel Canchimbo y Guillermo Paiva.

DT: Alfredo Arias (Uruguay)

Publicidad

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Árbitro: Jairo Mayorga

Goles: Ewil Murillo, Hugo Rodallega y Nahuel Bustos