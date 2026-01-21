Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Téngale 'Repetto' a este Santa Fe: victoria 3-0 sobre Junior y ganó la Superliga ante sus hinchas

Téngale 'Repetto' a este Santa Fe: victoria 3-0 sobre Junior y ganó la Superliga ante sus hinchas

Dejando una buena imagen, jugando con entrega y sacrificio de principio a fin, Santa Fe superó en El Campín al cuadro 'tiburón' y ganó el primer trofeo del año bajo la orientación de Pablo Repetto.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Hugo Rodallega Santa Fe
Hugo Rodallega celebra gol con Santa Fe - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad