Diego Simeone le responde con 'picante' a sus críticos; ¿se irá de Atlético de Madrid?

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó este sábado su felicidad en el conjunto rojiblanco, en el que sigue teniendo “la energía que necesita”, y recalcó que el equipo precisa "un paso más para igualar” el crecimiento del club en esta temporada.

El técnico inicia su decimocuarto curso al frente del banquillo rojiblanco “con mucha alegría”. “Soy feliz estando en el lugar donde estoy, sigo teniendo la energía que necesita el lugar que ocupo y sé las consecuencias buenas, regulares y malas que hay en el lugar que tengo”, proclamó Simeone.

Y remarcó que espera “lo mejor” de su equipo en esta temporada. “Hay que seguir en la línea que llevamos hace tiempo, que es el partido a partido y no salirnos de eso; buscar crecer y evolucionar cómo evoluciona el club”, fijó Simeone.

Publicidad

“El club evoluciona enormemente y el equipo necesita evolucionar a la altura de cómo está evolucionando el club. Ahora es un momento importante para el equipo, que pueda estar en la misma línea. En todos estos años, en un momento el equipo creció más que el club, después el club igualó al equipo, después el club siguió creciendo y el equipo no y ahora el equipo necesita un paso más para igualar el lugar que tiene el club”, advirtió el entrenador.

El Atlético ha hecho siete fichajes (Álex Baena, Johnny Cardoso, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri, Giacomo Raspadori y Thiago Almada) y ha sufrido ocho bajas respecto a la pasada temporada: Axel Witsel, Rodrigo de Paul, César Azpilicueta, Reinildo Mandava, Rodrigo Riquelme, Samuel Lino, Thomas Lemar y Ángel Correa.

Publicidad

Atlético de Madrid AFP

“Se fueron ocho chicos, los cuales todos tenemos un grandísimo agradecimiento por todo su trabajo, han dado todos hasta el día que han estado, y han venido caras nuevas, gente joven, con mucha ilusión y mucho entusiasmo, sabiendo del legado que le han dejado hace ya 13, 14, 15 años muchos de los futbolistas que siguen haciendo crecer a este club y con la ilusión de que cada uno se adapte lo mejor posible a las necesidades que tiene el club”, valoró.

"La realidad es el juego, los campos, los hechos...". “Yo no me apresuraría tanto en esa definición tan efusiva, de si somos mejores que estos o peores que el otro”, rechazó Simeone cuando fue preguntado por si el conjunto rojiblanco tiene un equipo a la altura del Real Madrid y el Barcelona.

“La realidad es el juego, los campos, los hechos. Y después, está todo muy lindo, han llegado muy buenos futbolistas importantes, pero lo importante es demostrarlo en el campo. A partir de ahí, tendremos el lugar que nos merezcamos durante la temporada”, repasó.