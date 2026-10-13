Dimayor explicó por qué tardó en tomar la decisión de cancelar Millonarios vs Once Caldas

La cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, sigue generando repercusiones. Después de que el encuentro, programado para este martes 13 de octubre, a las 8:30 de la noche, fuera suspendido por el mal estado de la cancha de El Campín, Carlos Mario Zuluaga, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), explicó por qué la decisión se tomó a pocos minutos del inicio.

En entrevista con 'ESPN', el dirigente se refirió a las dificultades que enfrenta la organización del fútbol profesional colombiano y defendió la actuación de Dimayor en medio de los cuestionamientos por lo sucedido en el escenario deportivo de Bogotá.

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Zuluaga aseguró que se realizaron inspecciones previas y que la decisión estuvo condicionada por las evaluaciones que recibió el organismo sobre el estado de la gramilla, que había permanecido cubierta.

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¿Por qué Dimayor tardó en cancelar Millonarios vs. Once Caldas?

El presidente de Dimayor explicó que la entidad consultó a expertos para conocer las condiciones del terreno de juego. Sin embargo, según su versión, el especialista de Sencia, operador de El Campín, había certificado que el campo estaría en condiciones para disputar el encuentro.



"Quiero aclarar que revisamos la cancha, fuimos con expertos, pero el experto de Sencia le certificó al país de que habría fútbol y hay grabaciones, estando incluso por escrito", afirmó Zuluaga, de entrada.

El dirigente también rechazó que la responsabilidad de lo sucedido recayera exclusivamente sobre Dimayor y señaló que existen circunstancias que complican la organización de los partidos en Colombia.

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"El culpable no es Dimayor, más allá de que es fácil señalar, pero nadie sabe lo que hay detrás", manifestó.

Así se ve la cancha de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas, por la Liga BetPlay II-2026 Cortesía

Carlos Mario Zuluaga señaló a Sencia por el estado de El Campín

Durante la entrevista, Zuluaga también lanzó críticas al manejo del escenario deportivo desde que Sencia asumió su operación.

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"Desde que Sencia cogió El Campín, se deterioró la cancha y las instalaciones", expresó el dirigente, quien además mencionó dificultades relacionadas con el uso de los espacios y las sillas del estadio.

En ese contexto, insistió en que la responsabilidad de garantizar las condiciones para disputar un encuentro también recae sobre el equipo local y la administración del escenario.

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"La última decisión la toman los clubes. El equipo local es quien tiene que entregar un estadio y una cancha para poder jugar un partido", agregó.

La cancelación se produjo después de los dos conciertos de BTS realizados en El Campín, que dejaron la gramilla en condiciones que impidieron disputar el compromiso.