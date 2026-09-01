Nelson Deossa se resiste a salir del Real Betis: ya rechazó cuatro propuestas

El mercado de fichajes del Real Betis llega a sus horas finales con un nudo difícil de desatar en el centro del campo. Nelson Deossa, fichado el verano anterior por una cifra cercana a los once millones de euros procedente de Rayados de Monterrey, se ha convertido en uno de los nombres más citados para salir con el único objetivo de poder reforzarse con Dani Ceballos, exReal Madrid. Sin embargo, el jugador ha mantenido una postura firme: no quiere marcharse a cualquier precio ni a cualquier destino.

Según ha informado 'El Desmarque', “El Spartak de Moscú ha trasladado en las últimas horas su deseo de firmar al centrocampista, ofreciendo una cantidad cercana a los 12 millones de euros entre fijos y variables, pero el colombiano sigue manteniéndose reacio a salir. Su nombre ha sido sondeado también por el Club América de México, cuya disposición es algo menor que la de los rusos, de ahí que esta opción se haya desinflado, aunque en cualquier caso la respuesta ha sido la misma”. Esa negativa no es un capricho de última hora. Deossa ha repetido en privado y en público que su intención está clara y que solo valorará una marcha si el proyecto deportivo le compensa de verdad.

El propio jugador ha dejado claro su criterio. “Nelson Deossa sigue reacio a escuchar propuestas, mucho menos de países en los que el nivel deportivo es mucho más bajo, y solo contemplará una salida en el tramo final de mercado si llega una oferta atractiva en lo económico pero sobre todo en lo deportivo. Algo que por el momento, a su juicio, no termina de cristalizar”. Y es que el 'cafetero' ya ha negado varias ofertas, incluso cuando todo parecía acordado.

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“Con todo acordado entre las partes, el futbolista frenó a última hora su acuerdo con el Vasco da Gama, convencido de que eso habría implicado un paso atrás en su carrera. Tampoco le convencieron las opciones de River Plate o América de México, que ahora vuelve a intentarlo aunque con menor músculo económico que otros como el Spartak de Moscú”. En otras palabras, las cuatro propuestas que el título de esta nota evoca —Vasco da Gama, el interés desde Argentina y México y ahora la ofensiva rusa— han chocado contra la misma pared: un jugador que no se siente obligado a aceptar un destino que no le ilusione.



Nelson Deossa, jugador colombiano. Getty Images.

Mientras tanto, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el ambiente es de espera tensa. "El Real Betis sigue confiando en poder convencerle de que la salida es lo mejor para todas las partes. Una venta a la Premier League ha sido siempre el contexto ideal para el Real Betis, que ya hace un año, cuando se concretó su fichaje, valoraba esa posibilidad futura, dado que las condiciones de Nelson Deossa casan a las mil maravillas con el perfil de futbolista que tanto gusta en Inglaterra... aunque a esta hora cualquier destino será positivo para la hoja de ruta de la dirección deportiva”, agregó el citado medio.

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El Betis ya no puede permitirse el lujo de esperar un club inglés que no ha aparecido con una oferta formal. Cualquier operación que recupere la inversión y libere ficha sería bienvenida en las oficinas, pero el consentimiento del futbolista sigue siendo imprescindible. Deossa tiene contrato hasta 2030, percibe una ficha relevante y no está dispuesto a ceder por una cantidad que, aunque elevada, no le garantiza el salto deportivo que busca.