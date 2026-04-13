Dura sanción para Diego Novoa, de Millonarios, por pelea tras juego con Boyacá Chicó

Este lunes se conoció la sanción que le impusieron a Diego Novoa, arquero de Millonarios, por hechos ocurridos el pasado 14 de marzo, al finalizar el juego frente a Boyacá Chicó, que se celebró en el estadio La Independencia, de Tunja.

Y es que el jugador de los 'embajadores' se vio envuelto en una pelea camino a los camerinos con Jacobo Pimentel, de los 'ajedrezados, quien sufrió un golpe en su cabeza y un corte en su labio. Según se reveló en ese entonces, Novoa salió del campo de juego bastante exaltado y vociferando ante la derrota y en el camino al camerino se cruzó con Pimentel, quien llevó la peor parte e incluso se aseguró que otros futbolistas del registro de los azules también habrían participado de la agresión.

Este hecho tuvo gran trascendencia e incluso los directivos de Chicó realizaron duros señalamientos en contra del arquero de los bogotanos.

Acá la resolución publicada en las redes oficiales de la Dimayor:



"Sancionar, al señor Diego Alejandro Novoa Urrego , jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (“Millonarios”) con suspensión de seis (6) fechas y multa de treinta y tres (33) Salarios Mínimos Diarios, equivalentes a un millón novecientos veinticinco mil novecientos noventa

y cinco pesos ($1.925.995) por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 63 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 11ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club y el Club Azul & Blanco. El Comité conoció de los hechos constitutivos de presunta infracción disciplinaria, tras una denuncia formulada por el Club Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. por los hechos ocurridos tras la finalización del partido disputado por la 11ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club y el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A".

