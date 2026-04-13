Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dura sanción para Diego Novoa, de Millonarios, por pelea tras juego con Boyacá Chicó

Dura sanción para Diego Novoa, de Millonarios, por pelea tras juego con Boyacá Chicó

Los hechos se presentaron el pasado 14 de marzo, luego del compromiso jugado en el estadio La Independencia de Tunja. Novoa tuvo una disputa con Jacobo Pimentel, de los 'ajedrezados'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de abr, 2026
Comparta en:
Diego Novoa, guardameta de Millonarios FC.
Diego Novoa, guardameta de Millonarios FC.
Foto: Twitter de Millonarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad