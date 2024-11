Sergio Herrera: "Salvamos un año difícil contra el rival de patio; eso quedará para la historia"

Tras una importante victoria 1-0 contra América de Cali en la Liga BetPlay , Sergio Herrera, técnico del Deportivo Cali, analizó el encuentro y se mostró muy feliz por lo mostrado por su equipo en el Pascual Guerrero.

"Se gana porque se cree en el trabajo que se está haciendo. Ellos empezaron a confiar en el talento y la capacidad que tiene cada uno como jugador. Además, se apropiaron de muchos aspectos dentro del terreno de juego que venían trabajando. Nunca dejaron de insistir ni bajaron los brazos; al contrario, cada vez que recibieron un gol, incluso en los últimos minutos, o cuando se les escapó la victoria, siempre levantaron la cabeza y siguieron adelante. Creo que lo de hoy es un premio a esa insistencia de los jugadores", remarcó en primera instancia el estratega del cuadro 'azucarero'.

Sin embargo, le dio mérito al rival, sin dejar de lado el buen juego que su equipo mostró en contra de lo planteado por el América. "En ciertos pasajes, sobre todo al final del primer tiempo, América controló el juego con jugadores de buen pie. Es el líder de la liga y está en un buen momento con cada uno de sus jugadores. El planteamiento era otro, pero los jugadores reaccionaron bien al control de América. Superaron el agruparse, el sostenerse y apoyarse. No es fácil jugar este tipo de partidos por el entorno y la presión", aseguró.

"Hoy salvamos un año y un momento difícil para el club, enfrentando al rival de patio en su casa. Esto quedará en la historia, pero no nos detenemos aquí. Seguimos pensando en sumar, en que los jugadores se apropien de este momento. Son excelentes y, por eso, están en el Deportivo Cali. Deben adueñarse de los partidos que quedan y seguir sumando, porque en uno o dos años necesitamos estar tranquilos respecto a toda esta situación", agregó a su explicación.

Deportivo Cali celebra la victoria 1-0 contra América, en el Pascual Guerrero Foto: Colprensa

Más declaraciones de Sergio Herrera

Sobre el buen partido que hizo Jarlan Barrera...

"Reconozco públicamente el compromiso de Jarlan. Por casualidades de la vida, lo recibí desde el primer día en la oficina, donde hablamos de la conciencia que debía tener como atleta. También quiero hacer un reconocimiento al departamento médico, que hizo un trabajo arduo de seguimiento e insistencia. No es fácil lo que lograron con Jarlan. Él puso todo de su parte y no es solo un momento lo que lo lleva a ayudarnos hoy. Pienso que está alcanzando un nivel similar al que mostró en sus equipos anteriores. La parte física también es crucial".

Palabras para Hernán Torres, exDT del Cali...

"Desde el primer día que asumí este cargo, el profe Hernán Torres dejó un equipo muy bien preparado junto con el profe Alejandro. A su cuerpo técnico también se le debe agradecer, porque dejaron un equipo sólido. Lamentablemente, los resultados no se dieron, pero la preparación estaba ahí. Luego se dio continuidad con el profe Mauricio Guzmán y ahora con el profe Berriel, cuidando cada detalle porque estamos en una etapa final. Afortunadamente, se les han dado indicaciones y ellos han comprendido que es un momento en el que todos deben estar 100% enfocados en el club y la situación actual, lo que nos permitió levantar el resultado de hoy".

Cuando asuma Alfredo Arias como DT, ¿Usted seguirá en el club?

"Hoy se siente el compromiso por este club en la cancha. Tengo que agradecer al club por permitirme aportar en este momento. Ahora se ha hecho un empalme con el profe Alfredo Arias, quien será oficialmente el director técnico a partir del próximo año. Estoy en el proceso de aprender y de estar a la expectativa. Me preparé para esto y, por una u otra razón, tuve que apoyar al club en un momento difícil. No podía salir corriendo, y muchas veces me enfrenté a mis errores. Estudié y sigo estudiando para ser entrenador, y sé que cuando llegue mi oportunidad, la aprovecharé al máximo".