Nairo Quintana, protagonista en la etapa reina del Tour de Romandía; brilló en la montaña

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) tiró de su contundente manual de estilo para ganar en solitario la etapa reina del Tour de Romandía, disputada este sábado, entre Broc y Charmey, sobre 149,6 kilómetros de recorrido, y en la que el doble campeón del mundo dejó la prueba vista para sentencia a falta de una jornada. Allí, quien figuró y se lució en la montaña también fue Nairo Quintana.

Pogacar (Klanec, 27 años) firmó la tercera victoria de etapa en la presente edición de manera reconocible. Un triunfo de autor para un corredor que persigue al legendario belga Eddy Merckx en el libro de oro de la historia y del que está cada vez más cerca. Séptimo triunfo del curso, enésima demostración.

En este capítulo puso la cifra de 115 triunfos en su palmarés en la localidad de Charmey, comuna suiza del cantón de Friburgo. Allí se presentó Pogacar imperial, cerrando la jornada laboral en 3h.40.24 a una media de 40,8 km/hora.

Contundente, Pogacar aventajó en 14 segundos al alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora), la esperanza alemana que fue tercero en el Tour 2025, el único que, hasta cierto punto, trató se tú a Pogacar. La lucha por la tercera plaza se la llevo el español Pablo Catrillo (Movistar), a 1.42 minutos. Carlos Rodríguez, tras sufrir una caída, entró a 1.47.



Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio del Tour de Romandía 2026 Twitter Oficial del Movistar Team

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La general más clara todavía. Pogacar afrontará con garantías la última jornada, que tendrá el aliciente de un final en alto donde volverá a probar su condición. Aventaja en 35 segundos a Lipowitz y en 2' 23'' al francés Lenny Martínez (Bahrain), el más perjudicado de los favoritos. El ecuatoriano del Movistar es séptimo a 2' 49'' y Carlos Rodríguez (Ineos) duodécimo a 3' 06''.

Capítulo aparte para Nairo Quintana, quien viene de ser campeón de la Vuelta a Asturias y, ahora, se lució en la etapa reina del Tour de Romandía. Este sábado 2 de mayo, fue clave, como gregario, para que su compañero del Movistar Team, Pablo Castrillo, finalizara de tercero, solo detrás de 'Pogi' y Lipowitz.

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Pero eso no fue todo, el trabajo que realizó en la montaña fue para aplaudir. De hecho, le bastó para terminar de 13, a 1' 47'' de 'Pogi' y, con dicho resultado, subió ocho posiciones en la clasificación general, hasta la plaza 22, a ocho minutos y nueve segundos del esloveno del UAE Team Emirates XRG.