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Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana, protagonista en la etapa reina del Tour de Romandía; brilló en la montaña

Nairo Quintana, protagonista en la etapa reina del Tour de Romandía; brilló en la montaña

Aprovechando los duros ascensos, los cuales le suelen sentar muy bien, el colombiano, Nairo Quintana, firmó una destacada actuación en la etapa 4 de la carrera.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 2 de may, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, se lució en la etapa reina del Tour de Romandía 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, se lució en la etapa reina del Tour de Romandía 2026
Getty Images

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