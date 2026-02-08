Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Cali 0-0 Millonarios

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Las acciones de la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026 continuaron este domingo con tres partidos, pero el que sin duda llamaba la atención en la previa era el Deportivo Cali vs. Millonarios en el estadio de Palmaseca.
Pese a todas las intenciones de los equipos en el campo de juego del escenario vallecaucano, los goles no llegaron: hubo repartición de puntos. Los 'azucareros' llegaron a siete enteros, mientras que los 'embajadores' a dos unidades. Hay que indicar que Fabián Bustos se estrenó en el banco técnico de los azules capitalinos.
Además, en el Armando Maestre Pavajeau de la ciudad de Valledupar, Alianza FC y Once Caldas empataron a un gol. Charly Villegas adelantó a los 'vallenatos', pero Jefry Zapata igualó las acciones para el elenco manizaleño.
Resultados de la quinta fecha
Adelantado de la novena jornada
Fortaleza 1-1 Independiente Santa Fe
1- Internacional | 5 PJ - 10 puntos / 0
2- Pasto | 5 PJ - 10 puntos / 0
3- Bucaramanga | 5 PJ - 9 puntos / +6
4- Junior | 4 PJ - 9 puntos / +3
5- Llaneros | 5 PJ - 9 puntos / +3
6- Tolima | 5 PJ - 8 puntos / +3
7- Águilas Doradas | 5 PJ - 8 puntos / +1
8- Cali | 5 PJ - 7 puntos / +3
9- América | 4 PJ - 7 puntos / +3
10- Once Caldas | 5 PJ - 7 puntos / +1
11- Santa Fe | 5 PJ - 7 puntos / +1
12- Fortaleza | 5 PJ - 7 puntos / +1
13- Nacional | 2 PJ - 6 puntos / +5
14- Jaguares | 3 PJ - 4 puntos / 0
15- Cúcuta | 5 PJ - 2 puntos / -3
16- Pereira | 4 PJ - 2 puntos / -3
17- Millonarios | 5 PJ - 2 puntos / -3
18- Medellín | 5 PJ - 2 puntos / -4
19- Alianza FC | 5 PJ - 2 puntos / -8
20- Chicó | 5 PJ - 1 punto / -9