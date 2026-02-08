Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Cali 0-0 Millonarios

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Cali 0-0 Millonarios

Este domingo continuaron las acciones de la quinta fecha de la Liga BetPlay I-2026, y tuvo como juego destacado el de Cali y Millonarios en el estadio de Palmaseca.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Deportivo Cali y Millonarios se enfrentaron en la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026.
Deportivo Cali y Millonarios se enfrentaron en la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad