Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Cali 0-0 Millonarios

Las acciones de la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026 continuaron este domingo con tres partidos, pero el que sin duda llamaba la atención en la previa era el Deportivo Cali vs. Millonarios en el estadio de Palmaseca.

Pese a todas las intenciones de los equipos en el campo de juego del escenario vallecaucano, los goles no llegaron: hubo repartición de puntos. Los 'azucareros' llegaron a siete enteros, mientras que los 'embajadores' a dos unidades. Hay que indicar que Fabián Bustos se estrenó en el banco técnico de los azules capitalinos.

Además, en el Armando Maestre Pavajeau de la ciudad de Valledupar, Alianza FC y Once Caldas empataron a un gol. Charly Villegas adelantó a los 'vallenatos', pero Jefry Zapata igualó las acciones para el elenco manizaleño.

Cali y Millonarios se enfrentaron por la quinta fecha de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Resultados de la quinta fecha



Deportivo Pasto 0-0 Atlético Bucaramanga

Independiente Medellín 1-2 Internacional de Bogotá

Águilas Doradas 3-2 Cúcuta Deportivo

Deportes Tolima 0-1 Llaneros FC

Junior de Barranquilla 3-0 Boyacá Chicó

Alianza Valledupar FC 1-1 Once Caldas

Deportivo Cali 0-0 Millonarios

Adelantado de la novena jornada

Fortaleza 1-1 Independiente Santa Fe



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Cali 1-1 Millonarios

1- Internacional | 5 PJ - 10 puntos / 0

2- Pasto | 5 PJ - 10 puntos / 0

3- Bucaramanga | 5 PJ - 9 puntos / +6

4- Junior | 4 PJ - 9 puntos / +3

5- Llaneros | 5 PJ - 9 puntos / +3

6- Tolima | 5 PJ - 8 puntos / +3

7- Águilas Doradas | 5 PJ - 8 puntos / +1

8- Cali | 5 PJ - 7 puntos / +3

9- América | 4 PJ - 7 puntos / +3

10- Once Caldas | 5 PJ - 7 puntos / +1

11- Santa Fe | 5 PJ - 7 puntos / +1

12- Fortaleza | 5 PJ - 7 puntos / +1

13- Nacional | 2 PJ - 6 puntos / +5

14- Jaguares | 3 PJ - 4 puntos / 0

15- Cúcuta | 5 PJ - 2 puntos / -3

16- Pereira | 4 PJ - 2 puntos / -3

17- Millonarios | 5 PJ - 2 puntos / -3

18- Medellín | 5 PJ - 2 puntos / -4

19- Alianza FC | 5 PJ - 2 puntos / -8

20- Chicó | 5 PJ - 1 punto / -9

