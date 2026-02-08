Kevin Serna marcó gol con Fluminense, que se coronó campeón de la Copa Guanabara

Kevin Serna volvió a reportarse en el marcador con Fluminense, que este domingo enfrentó al Maricá por el Campeonato Carioca. El extremo colombiano marcó el único gol del compromiso y fue de cabeza.

Centro por derecha de 'Lucho Acosta' y cerca del punto penal apareció Serna, quien le ganó a su marcador por arriba, y con un buen salto definió con un cabezazo al piso, mismo que fue imposible para el arquero Yuri.

Hay que indicar que ese tanto por parte del 'cafetero' le permitió al 'Flu' coronarse campeón de la Copa Guanabara, que es la primera ronda del Campeonato Carioca.

"Liderando el grupo por un amplio margen, con un récord de victorias del 100% en derbis y el primer título de la temporada", escribieron en las redes sociales del Fluminense.



El equipo de Serna acabó con 15 puntos y avanzó a la siguiente fase del Campeonato Carioca, certamen en el que enfrentará al Bangu. Ya son 13 títulos de la Copa Guanabara para el elenco de la ciudad de la ciudad de Río de Janeiro.



Vea acá el gol de Kevin Serna con Fluminense en el Campeonato Carioca:

GOOOOLLLLL FROM KEVIN SERNA! Serna scored to give Fluminense the 1-0 lead in the Campeonato Carioca! 🇨🇴🔥pic.twitter.com/auSH4BYGcy — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) February 9, 2026