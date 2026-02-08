Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Serna marcó gol con Fluminense, que se coronó campeón de la Copa Guanabara

Kevin Serna marcó gol con Fluminense, que se coronó campeón de la Copa Guanabara

El tanto de Kevin Serna fue de cabeza frente al Maricá y ayudó para quedarse con el título, que le permitirá al Fluminense enfrentar a Bangu en cuartos de final del Carioca.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de feb, 2026
Kevin Serna celebra gol con Fluminense.
Kevin Serna celebra gol con Fluminense.
Foto: X/@FluminenseFC

