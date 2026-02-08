Fabián Bustos: "Hay que seguir construyendo, creciendo, creer en la capacidad que tenemos"

Con un empate a cero goles frente al Deportivo Cali hizo su debut en el banco técnico de Millonarios, Fabián Bustos. El director técnico del 'embajador' analizó lo que el partido de sus dirigidos en el estadio de Palmaseca, este domingo, en compromiso de la quinta fecha de la Liga BetPlay I-2026.

La conclusión que entregó el timonel argentino, de 56 años, en rueda de prensa es quedó satisfecho con la labor de los suyos, eso sí con aspectos a mejorar para el futuro cercano.

"A mí me gustaron algunas cosas, jugamos el lunes, el martes recuperación, el miércoles había jugadores que todavía no podían entrenar para lo táctico. Trabajamos entre jueves, viernes y algo el sábado y me gustó porque la aplicación que tuvieron fue muy buena", dijo de entrada Bustos en charla con los medios de comunicación.

Acción de juego entre Cali y Millonarios por la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

A renglón seguido, el DT de Millonarios destacó haber mantenido el arco el cero ante un Deportivo Cali que había marcado tres goles en condición de local en los anteriores compromisos.



"Cali ha jugado dos partidos de local antes de nosotros, había convertido tres goles en cada partido, tenía seis puntos, y hoy (domingo) no tuvieron, por la aplicación de los chicos, ninguna situación clara. La verdad que agradecido con los jugadores, por el esfuerzo, la actitud, la intensidad, el compromiso. Nos faltó un poco, lo queríamos ganar, creo que en el primer tiempo tuvimos nuestras chances, me gustó el funcionamiento más allá de que hay muchas cosas por corregir, crecer e intentar ser mejor equipo", precisó.

Bustos continuó con su análisis del compromiso, dejando claro que Millonarios debe seguir creciendo en su fútbol y que sea un equipo con más volumen de juego.

“Más allá de las pocas sesiones de entrenamiento el equipo entendió la idea, nos faltó a lo mejor más fluidez y tomar decisiones de abrir la cancha, de ser más profundos por afuera, porque por dentro del área estábamos más mano a mano. Perdimos muchas pelotas cuando recuperamos en bloque bajo y no la jugábamos bien, porque ellos son un equipo ofensivo que juegan por lo general mano a mano, pero las más claras las tuvimos nosotros, no muchas, es verdad, Hay que seguir construyendo, creciendo, las ganas están, me demostraron que pueden competir, y a partir de acá nosotros podemos empezar a construir siendo un equipo más ofensivo, tenga más volumen de juego, que creen más situaciones de gol para los delanteros, que para los rivales jugar contra nosotros, sea incómodo y esas cosas debemos mejorarlas", sostuvo.

Y por último dijo: "Cuando un equipo tiene una idea nueva, y seguramente han tenido muchos mejores entrenadores que yo, la recepción es muy buena, buscamos cómo podíamos hacerle daño al rival y creo que hicimos un partido bueno, obviamente hay que seguir mejorando, creer en la capacidad que tenemos".