Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fabián Bustos: "Hay que seguir construyendo, creciendo, creer en la capacidad que tenemos"

Fabián Bustos: "Hay que seguir construyendo, creciendo, creer en la capacidad que tenemos"

El DT analizó lo que fue el empate 0-0 contra Cali, en Palmaseca, en compromiso de la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026. Fabián Bustos agregó que le "gustaron algunas cosas"

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Fabián Bustos, director técnico de Millonarios.
Fabián Bustos, director técnico de Millonarios.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad