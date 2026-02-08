¿Lewis Hamilton confirmó su nuevo romance? Así lo sorprendieron en el Super Bowl LX

La colombiana Sofía Vergara, el extenista Roger Federer o el cantante estadounidense Jon Bon Jovi fueron algunas de las celebridades que asistieron al Super Bowl que se celebró este domingo entre Seattle Seahawks y New England Patriots en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Entre el público también se encuentraba el canadiense Justin Bieber junto a su mujer, la modelo Hailey Bieber, así como el rapero Jay-Z junto a sus hijas Rumi y Blue Ivy, o el cómico Adam Sandler. Además, se le vio a Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, junto a Kim Kardashian, a quienes se les había vinculado tiempo atrás con una posible nueva relación.

También pudo verse al exquarterback de los Patriots, Tom Brady, y al jugador, Travis Kelce, caminando por el césped poco antes del inicio del partido, captando todas las miradas pese a la notable ausencia de Taylor Swift.

A la pasarela de famosos que formaron parte de los 60.500 asistentes de uno de los eventos deportivos más vistos de Estados Unidos. se sumaron las muestras de apoyo a Bad Bunny, el protagonista del descanso.



"Te mando todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo¡", escribió Jennifer López en un mensaje el X.

El colombiano J Balvin también se encuentraba entre el público como muestra de apoyo al artista puertorriqueño, tras su reciente reconciliación.

Ambas estrellas del reguetón estuvieron distanciadas durante varios años, con indirectas cruzadas, pero se reconciliaron públicamente en el escenario el pasado 21 de diciembre, cuando Balvin apareció como invitado sorpresa en un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México.