Más Deportes  / ¿Lewis Hamilton confirmó su nuevo romance? Así lo sorprendieron en el Super Bowl LX

¿Lewis Hamilton confirmó su nuevo romance? Así lo sorprendieron en el Super Bowl LX

Las cámaras no perdonaron al piloto de Ferrari, de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, a quien se le venía vinculando con una posible nueva relación y se le vio bien acompañado.

Por: EFE
Actualizado: 8 de feb, 2026
Lewis Hamilton, piloto británico de Ferrari, en la Fórmula 1, se le vio en el Super Bowl LX
