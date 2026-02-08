Jugador de New England Patriots llegó esposado, con máscara y descalzo al Super Bowl

Un hecho tan inusual como llamativo se robó la atención en la previa del Super Bowl LX, luego de que Mack Hollins, receptor de los New England Patriots, llegara al estadio con una puesta en escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El jugador apareció esposado, descalzo y con una máscara, vistiendo un mono color rojo tipo prisión, con la palabra 'Rango 13' escrita en la espalda. Las imágenes generaron sorpresa y múltiples interpretaciones entre aficionados y periodistas, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del partido definitivo de la NFL.

Christian González, jugador colombiano de Patriots, se lució contra Seahawks en el Super Bowl AFP

Según han reportado medios internacionales, la indumentaria utilizada por Hollins hacía referencia a una unidad de máxima seguridad de la prisión ADX Florence, ubicada en Colorado, una de las cárceles más estrictas de Estados Unidos.

El propio jugador no realizó declaraciones inmediatas, lo que aumentó aún más el misterio alrededor de su llegada al estadio y el mensaje detrás de su vestimenta.



🇺🇸 | Jugador de New England Patriots, Mack Hollins, llega esposado y descalzo al Super Bowl LX. pic.twitter.com/4SqTRv1cNg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 8, 2026

Publicidad

EL JUGADOR DEL SUPER BOWL QUE LLEGÓ ESPOSADO, CON UNA MÁSCARA Y DESCALZO AL ESTADIO 😷🏈



👀 Mack Hollins, receptor de los New England Patriots, arribó con un mono de cárcel con las palabras "Rango 13" escritas en la espalda, lo que parecía ser una referencia a una unidad de… pic.twitter.com/rEwG1zeGRr — Diario Olé (@DiarioOle) February 9, 2026