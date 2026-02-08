Síguenos en:




Gol Caracol  / Más Deportes  / Jugador de New England Patriots llegó esposado, con máscara y descalzo al Super Bowl

Jugador de New England Patriots llegó esposado, con máscara y descalzo al Super Bowl

El compañero de Christian González sorprendió a todos por la vestimenta con la que arribó al estadio en el que se llevó a cabo la edición LX del Super Bowl.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 8 de feb, 2026
Mack Hollins, jugador de New England Patriots, en el Super Bowl LX
AFP

