JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Fútbol Colombiano  / Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras empate 2-2 de Medellín, que sigue en crisis

Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras empate 2-2 de Medellín, que sigue en crisis

Este martes comenzó la fecha 3 de la Liga BetPlay del fútbol colombiano, con un partido más de Independiente Medellín sin ganar. También se jugó el clásico de Cúcuta vs Bucaramanga.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de ene, 2026
Medellín vs Tolima Liga BetPlay 2026-I
Medellín vs Tolima Liga BetPlay 2026-I - Foto:
Colprensa

