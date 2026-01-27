Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras empate 2-2 de Medellín, que sigue en crisis

Publicidad
La fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I comenzó este martes 27 de enero con tres partidos que dejaron goles, emociones y mucho más, aunque el encuentro que se llevó las miradas fue el de Medellín contra Tolima, que finalizó con empate 2-2 en el estadio Atanasio Girardot.
Con ese resultado la realidad de ambos equipos es distinto, con el cuadro 'pijao' siendo líder parcial en la tabla de posiciones del fútbol colombiano, a la espera de lo que hagan sus perseguidores durante la jornada. Del lado del DIM sigue en crisis, pero sumó su primer punto en el campeonato.
A primera hora se jugó un clásico como Cúcuta vs. Bucaramanga, que también finalizó en igualdad a dos goles, pero con anotaciones de gran factura, en un duelo de mucha tensión y hasta terminando con desmanes adentro y afuera del estadio General Santander.
En el otro compromiso Fortaleza y Llaneros empataron 1-1, luego de un agónico tanto de los capitalinos en los minutos de adición en el estadio Metropolitano de Techo.
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Tolima
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
|2
|América
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
|3
|Pasto
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|4
|Llaneros
|3
|1
|2
|0
|4
|2
|+2
|5
|5
|Bucaramanga
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|6
|Fortaleza
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|7
|Once Caldas
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|8
|Atlético Nacional
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
|9
|Deportivo Cali
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
|10
|Jaguares
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|11
|Junior
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|12
|Internacional FC
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|13
|Santa Fe
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|14
|Águilas Doradas
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|15
|Cúcuta
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|1
|16
|Deportivo Pereira
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|17
|Medellín
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|-3
|1
|18
|Millonarios
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|19
|Alianza
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|20
|Boyacá Chicó
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0