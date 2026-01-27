Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras empate 2-2 de Medellín, que sigue en crisis

La fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I comenzó este martes 27 de enero con tres partidos que dejaron goles, emociones y mucho más, aunque el encuentro que se llevó las miradas fue el de Medellín contra Tolima, que finalizó con empate 2-2 en el estadio Atanasio Girardot.

Con ese resultado la realidad de ambos equipos es distinto, con el cuadro 'pijao' siendo líder parcial en la tabla de posiciones del fútbol colombiano, a la espera de lo que hagan sus perseguidores durante la jornada. Del lado del DIM sigue en crisis, pero sumó su primer punto en el campeonato.

A primera hora se jugó un clásico como Cúcuta vs. Bucaramanga, que también finalizó en igualdad a dos goles, pero con anotaciones de gran factura, en un duelo de mucha tensión y hasta terminando con desmanes adentro y afuera del estadio General Santander.

En el otro compromiso Fortaleza y Llaneros empataron 1-1, luego de un agónico tanto de los capitalinos en los minutos de adición en el estadio Metropolitano de Techo.



Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I: