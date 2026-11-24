Un doblete con la testa del 'Cucho' Hernández dio el triunfo al Betis en la cancha del Slovan Bratislava (2-0), este martes en la quinta jornada de la Liga de Campeones, un paso importante hacia octavos del equipo verdiblanco.

El internacional colombiano, de nuevo titular tras más de un mes lesionado, selló su doblete antes y después del descanso (43' y 57').

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"Necesitábamos una victoria buena. Ellos estuvieron bien al inicio del partido, pero tenemos calidad para superarlo. Estamos muy contentos por este gran paso. Nuestro techo está más allá, y tenemos ambición pero los pies en el suelo", dijo el Cucho.

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El Betis suma cuatro victorias y una derrota en cinco jornadas, plantado en la cuarta posición, en perfectas condiciones de pelear por el Top 8 en las tres fechas finales y avanzar a octavos de manera directa, sin pasar por la repesca.



Tendrá un calendario complicado recibiendo a Como y Arsenal antes de cerrar la fase de grupo único con una visita al Bayern Múnich.

"Es una victoria muy importante. Tenemos que seguir aspirando a entrar entre los ocho primeros. No es fácil sumar 12 de 15 en la Champions League. Me alegro de sumar los tres puntos y dejar la portería a cero", subrayó el técnico betico Manuel Pellegrini.

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El Slovan, dirigido por Yaya Touré, que se reencontró con su antiguo técnico en el Manchester City Pellegrini, se hunde como colista de la gran competición europea, con cinco derrotas, 19 goles en contra y solo uno a favor.

Pellegrini había revolucionado su once, con seis cambios respecto al equipo que empató 1-1 ante el Sevilla el sábado en el derbi de la capital andaluza.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano de Real Betis, fue figura en Champions League AFP

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No se resintió el equipo verdiblanco y mandó con autoridad ante un Slovan al que le ha quedado grande la gran competición europea.

Cucho Hernández abrió el marcador al elevarse en el segundo palo para cabecear un centro desde la derecha de Ángel Ortiz.

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En la segunda parte el Betis, dueño de la posesión, siguió fabricando oportunidades de gol.

El Cucho certificó el triunfo con otro vuelo sin motor. En esta ocasión fue Isco el que sirvió desde el córner y el ariete colombiano acertó desde el primer palo.