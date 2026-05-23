Tensión en Millonarios; airada discusión entre Rodrigo Contreras y Sebastián Valencia

Millonarios enfrentó este sábado a Boyacá Chicó, en partido de la cuarta jornada de la Copa BetPlay, pero en medio del compromiso en el estadio Nemesio Camacho El Campín, hubo un tenso momento entre Rodrigo Contreras y Sebastián Valencia.

¿Qué pasó? Los jugadores al servicio del 'embajador' protagonizaron una discusión, misma que generó preocupación entre sus compañeros, cuerpo técnico y espectadores. El motivo, quién iba a cobrar una pelota detenida.

Dicho episodio ocurrió cuando el reloj marcaba el minuto 87, tiempo en que Millonarios ganaba parcialmente 2-1 al 'ajedrezado'. Este cobro de tiro libre se presentaba como una oportunidad única para los dirigidos por Fabián Bustos de poder seguir dominando las acciones; no obstante, terminó conviertiéndose en una escena que generó enfado, ya que tanto Contreras como Valencia no paraban de pelear por la esférica.



¡INSÓLITO 😱!



Sebastián Valencia y Rodrigo Contreras protagonizaron una discusión 😡, en medio del partido entre Millonarios 🔵 y Boyacá Chicó que generó revuelo y varios de sus compañeros tuvieron que intervenir #GolCaracol #SiempreFutbol 🇨🇴 pic.twitter.com/AHwBNNj7Tw — Gol Caracol (@GolCaracol) May 23, 2026

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Tanto así que desde el banco técnico, Bustos alertó a su asistente y hasta Falcao García se paró de su asiento. Además, en el campo de juego David Macalister Silva y Leonardo Castro tuvieron que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores. Rodrigo Contreras terminó viendo la tarjeta amarilla.

No es la primera vez que pasa este tipo de situaciones en Millonarios, ya que Contreras también había tenido una pelea con 'Leo' Castro en medio de la ejecución de un penalti.

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Finalmente, el compromiso en El Campín finalizó con marcador de 2-2, debido a que Boyacá Chicó igualó con Sebastián Salazar en los últimos instantes.