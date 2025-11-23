Todas las polémicas de América 1-1 Junior: ¿era penalti?, ¿el balón entró?, y una extraña expulsión

América de Cali y Junior de Barranquilla empataron 1-1, en un partido donde la terna arbitral, encabezada por Wilmar Montaño, causó revuelo por las decisiones que tomó. Todo empezó por dos posibles penaltis que reclamó el 'tiburón' y que no fueron sancionados. Al respecto, la cuenta especializada en temas arbitrales, 'El VAR Central', dio su punto de vista y analizó de manera detallada lo ocurrido.

"Pidieron dos penales: para mí, la de Paiva es complicada cobrarla porque se venían empujando y forcejeando desde antes, encima Paiva también hace mucho por colgarse de Pestaña. La de Enamorado puede calificar como una imprudencia. Hay una pequeña patada a la canilla", afirmó de entrada, antes de seguir con su concepto de lo acontecido en ambas acciones del juego en el Pascual Guerrero.

América de Cali jugó contra Junior de Barranquilla, por la fecha 2 del grupo A de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

"No es el super contacto como para romper a nadie pero esa patadita a la canilla, en otras oportunidades, ya se ha considerado como imprudencia. Pasa que ya ningún árbitro le cree al jugador por sus antecedentes y le han puesto la vara cada vez más alta. Eso lo tengo claro", añadió. Sin embargo, al final de la jugó y, con un contundente mensaje, afirmó que sí se debió sancionar penalti para Junior.

🧐 Yo la verdad considero que si hay penal. Suena injusto, impopular o cualquier otra palabra que quieran agregar, pero a otro jugador diferente a Enamorado muy posiblemente se la cobran sin dudar. Es que ya la han sancionado en ocasiones anteriores. Ya no le creen nada. Es así. https://t.co/rnI7zjUESe — Andrés Grimaldos (@andresjVAR) November 24, 2025

"Yo la verdad considero que sí hay penal. Suena injusto, impopular o cualquier otra palabra que quieran agregar, pero a otro jugador diferente a Enamorado muy posiblemente se la cobran sin dudar. Es que ya la han sancionado en ocasiones anteriores. Ya no le creen nada. Es así", sentenció al respecto. Pero no fue todo y después se generó un debate sobre la manera de proceder en una expulsión.



❌¡Se va expulsado José Cavadia por doble tarjeta amarilla y América se queda con un hombre menos ante Junior!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/1wTXChiSxf — Win Sports (@WinSportsTV) November 24, 2025

Posteriormente, llegó la roja para Jose Cavadia por una infracción sobre Jermein Peña. El mediocampista de América de Cali ya había sido amonestado y luego cometió esa nueva falta. No obstante, el juez central, en primera instancia, solo sancionó falta y no mostró ninguna tarjeta. Un minuto después y ante los reclamos de jugadores y cuerpo técnico del 'tiburón', le mostró la amarilla y roja.

Esa manera de actuar del árbitro dejó serias dudas, teniendo en cuenta que ya había pasado un tiempo prudente, no revisó la acción en una segunda ocasión y parecía indicar que todo terminaría en una advertencia verbal. Por último, el gol de los barranquilleros, que fue en propia puerta de Jean Carlos Pestaña, abrió el debate sobre si el esférico cruzó la línea de meta en su totalidad o no, pues no hay una imagen clara.