Rafael Carrascal perdió los papeles y terminó expulsado en América vs. Junior; vea el video

Por la segunda fecha del grupo A, América de Cali recibió en el Pascual Guerrero la visita de Junior de Barranquilla, con la obligación de sumar de a tres, luego de la derrota en la primera jornada frente a Atlético Nacional en condición de visitante.

El encuentro no fue el esperado para los dirigidos por David González, pese a que comenzaron ganando a los 63 minutos con un gol de Cristian Barrios que ilusionó a los aficionados ‘escarlatas’. Sin embargo, el juego se complicó para América sobre los 82 minutos tras la expulsión de José Cavadía por doble amarilla, y posteriormente pagaron los platos rotos con el polémico autogol de Jean Pestaña.

Para completar una noche difícil, los ‘diablos rojos’ se quedaron con nueve hombres tras la roja recibida por Rafael Carrascal a los 89 minutos, luego de agredir a Teófilo Gutiérrez, quien cayó al piso tras el contacto.



Vea la expulsión de Rafael Carrascal en América vs. Junior

¡Otro expulsado en América que termina con nueve hombres ante Junior!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/AwhdPUhflN — Win Sports (@WinSportsTV) November 24, 2025