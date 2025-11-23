Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Rafael Carrascal perdió los papeles y terminó expulsado en América vs. Junior; vea el video

Rafael Carrascal perdió los papeles y terminó expulsado en América vs. Junior; vea el video

El conjunto ‘escarlata’ terminó con nueve jugadores en un partido marcado por la polémica arbitral, tras el empate 1-1 con el ‘tiburón’ en el Pascual.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal vio la roja en América vs. Junior
Jorge Carrascal vio la roja en América vs. Junior
Captura tv cerrada

Publicidad

Publicidad

Publicidad