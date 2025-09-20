Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Once Caldas, atento: Independiente del Valle hizo de las suyas, previo al partido de vuelta

Once Caldas, atento: Independiente del Valle hizo de las suyas, previo al partido de vuelta

Palpitando el juego decisivo de la Copa Sudamericana 2025, donde debe remontar un 2-0, en el estadio Palogrande, Independiente del Valle dio de qué hablar.

Por: EFE
Actualizado: 20 de sept, 2025
Comparta en:
Independiente del Valle y Once Caldas sueñan con un cupo a semifinales de la Copa Sudamericana 2025
Independiente del Valle y Once Caldas sueñan con un cupo a semifinales de la Copa Sudamericana 2025
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad