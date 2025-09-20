Once Caldas, atento: Independiente del Valle hizo de las suyas, previo al partido de vuelta

Independiente del Valle empató este sábado 2-2 con el colista de la Liga Pro de Ecuador, Mushuc Runa, pero conservó el liderato con 53 puntos y la posibilidad de ganar el título de la temporada.

Jean Pierre Arroyo y el goleador argentino Claudio Spinelli convirtieron para el cuadro del Valle. Carlos Orejuela y Robert Burbano marcaron para Mushuc Runa, por lo que el punto les resultó beneficioso para la disputa del cuadrangular entre los cuatro últimos equipos de la clasificación que lucharán contra el descenso.

El VAR desestimó dos goles concedidos en primera instancia a Cristian Penilla, de Mushuc Runa, y Darwin Guagua, del equipo del Valle.

Vinotinto goleó por 4-1 a Manta. Ambos equipos, así como Mushuc Runa, jugarán el cuadrangular del descenso, que condenará a dos.

Los argentinos Rafael Monti y Gian Nardelli, y los ecuatorianos José Lugo y Danny Luna, anotaron para la goleada de Vinotinto, mientras que Jorge Daniel Valencia descontó para el Manta.

Técnico Universitario ganó por 0-1 a Delfín con gol de Orlando Herrera, y, con 28 puntos, tendrá que esperar hasta la próxima fecha de la Liga Pro para saber si se salva y si es Delfín, que quedó con 30 puntos, el que disputará el cuadrangular del descenso.

La vigésima novena fecha de la Liga Pro de Ecuador continuará este domingo con los siguientes partidos: Emelec vs. El Nacional, Aucas vs. Orense, Liga de Quito vs. Universidad Católica, Macará vs. Libertad y Deportivo Cuenca vs. Barcelona.