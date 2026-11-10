Vea acá el GOLAZO de James Rodríguez, en Once Caldas vs. Nacional; definición de crack

Este 10 de noviembre de 2026, James Rodríguez marcó su primer gol con la camiseta de Atlético Nacional. Fue en la cancha del estadio Palogrande, de Manizales, y frente al Once Caldas, en la ida de la semifinal de la Copa Betplay 2026.

El número '23' de los 'verdolagas' recibió un balón perfecto de William Tesillo, controló el balón en el pecho y cruzó fuerte a ras de piso su remate para vencer la resistencia del arquero Joan Parra.

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De inmediato, salió a celebrar junto a sus compañeros y abrió sus manos, con su habitual festejo.

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Vea acá el gol de James Rodríguez: