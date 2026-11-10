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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea acá el GOLAZO de James Rodríguez, en Once Caldas vs. Nacional; definición de crack

Vea acá el GOLAZO de James Rodríguez, en Once Caldas vs. Nacional; definición de crack

James Rodríguez jugó 84 minutos y cuando el partido estaba más embolatado, apareció en el área para marcar su primer tanto con Nacional. Celebración a rabiar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2026
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James Rodríguez en duelo contra Once Caldas, por la semifinal de Copa BetPlay.
James Rodríguez en duelo contra Once Caldas, por la semifinal de Copa BetPlay.
Foto: Colprensa.

Este 10 de noviembre de 2026, James Rodríguez marcó su primer gol con la camiseta de Atlético Nacional. Fue en la cancha del estadio Palogrande, de Manizales, y frente al Once Caldas, en la ida de la semifinal de la Copa Betplay 2026.

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El número '23' de los 'verdolagas' recibió un balón perfecto de William Tesillo, controló el balón en el pecho y cruzó fuerte a ras de piso su remate para vencer la resistencia del arquero Joan Parra.

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De inmediato, salió a celebrar junto a sus compañeros y abrió sus manos, con su habitual festejo.

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Vea acá el gol de James Rodríguez:

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