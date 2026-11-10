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Gustavo Puerta: "Con el paso de las convocatorias, me he ido ganando el liderazgo en la selección"

El mediocampista colombiano habló en la previa del duelo contra Chile, dejando claro que "será un rival complejo". Además, Puerta también mostró su felicidad por vestir la amarilla.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Gustavo Puerta Selección Colombia
Gustavo Puerta Selección Colombia
AFP

Este martes 10 de octubre, la Selección Colombia abrió puertas a los medios de comunicación, en la sede deportiva del América de Cali; previo a lo que será el duelo de fogueo contra Chile, el viernes de esta semana.

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Y uno de los hombres que salieron a atender a la prensa, fue Gustavo Puerta, quien habló del enfrentamiento contra los australes, además de mostrar toda su alegría y felicidad por estar representando al seleccionado mayor de nuestro país,

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"Para mí como jugador es un honor siempre vestir la camisa de mi país y muy contento de estar nuevamente acá, representando y con ganas de hacer las cosas bien. Para mí es importante estar nuevamente aquí en la mayor y poder seguir ayudando a todos mis compañeros; ahorita Cortés, que me alegra mucho por él que esté de vuelta aquí en la selección, es tratar de ayudarlo a él y a los demás al máximo para que podamos rendir de la mejor manera y darle lo máximo a la selección", indicó de entrada el mediocampista de 23 años.

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Sumado a eso, Puerta tuvo un emotivo recuerdo es Cascajal, cuando le preguntaron por lo que fue aquel Sudamericano Sub-20, en el que, justamente, hizo su preparación en esa misma sede del América de Cali. "Me trae recuerdos esta sede. Aquí fue donde estuvimos con la Sub-20 previo al Sudamericano y es lindo volver acá, pero ya con la selección absolutas. Muy contento de estar acá", dijo.

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"Yo creo que, con el paso del tiempo y las convocatorias, me he ido ganando ese liderazgo, tanto fuera como dentro de la cancha, y es cierto que tengo un poco más de experiencia aquí en la selección con los jóvenes que vienen. Para mí es un honor que el profe diga eso y espero seguir haciendo las cosas bien y seguir apoyando a los que están detrás mío".

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¿Cómo se siente al volver a su 'tierrita'?

"Nuevamente, contento, feliz. Aunque no soy acá de Cali, soy de La Victoria, Valle del Cauca; es hermoso volver a Cali y con la selección absoluta, va a ser algo lindo para mí, muchos sentimientos encontrados. Esperando el viernes para jugar, hacer las cosas bien y llevarnos una victoria".

Gustavo Puerta, jugador de la Selección Colombia, en partido preparatorio de la fecha FIFA de septiembre y octubre
Gustavo Puerta, jugador de la Selección Colombia, en partido preparatorio de la fecha FIFA de septiembre y octubre
AFP

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¿Cómo analizan a Chile para el viernes?

"Sabemos que Chile siempre ha sido un rival fuerte, en los últimos años ha venido y también en ese proceso de formación, entonces estamos enfocados en hacer las cosas bien, en hacer nuestro propio trabajo y esperamos que así sea".

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