Gustavo Puerta: "Con el paso de las convocatorias, me he ido ganando el liderazgo en la selección"

Este martes 10 de octubre, la Selección Colombia abrió puertas a los medios de comunicación, en la sede deportiva del América de Cali; previo a lo que será el duelo de fogueo contra Chile, el viernes de esta semana.

Y uno de los hombres que salieron a atender a la prensa, fue Gustavo Puerta, quien habló del enfrentamiento contra los australes, además de mostrar toda su alegría y felicidad por estar representando al seleccionado mayor de nuestro país,

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"Para mí como jugador es un honor siempre vestir la camisa de mi país y muy contento de estar nuevamente acá, representando y con ganas de hacer las cosas bien. Para mí es importante estar nuevamente aquí en la mayor y poder seguir ayudando a todos mis compañeros; ahorita Cortés, que me alegra mucho por él que esté de vuelta aquí en la selección, es tratar de ayudarlo a él y a los demás al máximo para que podamos rendir de la mejor manera y darle lo máximo a la selección", indicó de entrada el mediocampista de 23 años.

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Sumado a eso, Puerta tuvo un emotivo recuerdo es Cascajal, cuando le preguntaron por lo que fue aquel Sudamericano Sub-20, en el que, justamente, hizo su preparación en esa misma sede del América de Cali. "Me trae recuerdos esta sede. Aquí fue donde estuvimos con la Sub-20 previo al Sudamericano y es lindo volver acá, pero ya con la selección absolutas. Muy contento de estar acá", dijo.



Lorenzo dice que usted es uno de los líderes jóvenes en el equipo; ¿es verdad?

"Yo creo que, con el paso del tiempo y las convocatorias, me he ido ganando ese liderazgo, tanto fuera como dentro de la cancha, y es cierto que tengo un poco más de experiencia aquí en la selección con los jóvenes que vienen. Para mí es un honor que el profe diga eso y espero seguir haciendo las cosas bien y seguir apoyando a los que están detrás mío".

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¿Cómo se siente al volver a su 'tierrita'?

"Nuevamente, contento, feliz. Aunque no soy acá de Cali, soy de La Victoria, Valle del Cauca; es hermoso volver a Cali y con la selección absoluta, va a ser algo lindo para mí, muchos sentimientos encontrados. Esperando el viernes para jugar, hacer las cosas bien y llevarnos una victoria".

Gustavo Puerta, jugador de la Selección Colombia, en partido preparatorio de la fecha FIFA de septiembre y octubre AFP

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¿Cómo analizan a Chile para el viernes?

"Sabemos que Chile siempre ha sido un rival fuerte, en los últimos años ha venido y también en ese proceso de formación, entonces estamos enfocados en hacer las cosas bien, en hacer nuestro propio trabajo y esperamos que así sea".