Vea el gol de Luis Muriel con Junior vs Nacional por la final de Liga BetPlay I-2026

Junior amplió la cuenta contra Nacional con un golazo de Luis Muriel, en el juego de ida de la final de la Liga BetPlay I-2026.

A los 36 minutos, los 'curramberos' cobraron un tiro de esquina, la pelota se fue larga. Jhomier Guerrero la rescató y se lanzó en velocidad por la derecha; enganchó, dejó regado a Samuel Velásquez, y asistió a Muriel que metió un bombazo de pierna derecha.

Vea el gol de Luis Muriel con Junior vs Nacional