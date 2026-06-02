Vea el gol de Luis Muriel con Junior vs Nacional por la final de Liga BetPlay I-2026

Junior amplió la cuenta contra Nacional con un golazo de Luis Muriel, en el juego de ida de la final de la Liga BetPlay I-2026.
A los 36 minutos, los 'curramberos' cobraron un tiro de esquina, la pelota se fue larga. Jhomier Guerrero la rescató y se lanzó en velocidad por la derecha; enganchó, dejó regado a Samuel Velásquez, y asistió a Muriel que metió un bombazo de pierna derecha.
Vea el gol de Luis Muriel con Junior vs Nacional
🦈⚽¡Golazo del 'Tiburón'! Luis Muriel culminó una gran acción ofensiva de Junior y amplió la ventaja sobre Atlético Nacional.— Win Sports (@WinSportsTV) June 3, 2026
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