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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el gol de Luis Muriel con Junior vs Nacional por la final de Liga BetPlay I-2026

Vea el gol de Luis Muriel con Junior vs Nacional por la final de Liga BetPlay I-2026

El delantero Luis Muriel fue el encargado de finiquitar una gran jugada individual de Jhomier Guerrero para poner el segundo tanto en la cuenta de Junior sobre Nacional. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Luis Muriel, autor de un gol en la victoria de Junior de Barranquilla sobre Boyacá Chicó
Luis Muriel, autor de un gol en la victoria de Junior de Barranquilla sobre Boyacá Chicó
Twitter del Junior

Junior amplió la cuenta contra Nacional con un golazo de Luis Muriel, en el juego de ida de la final de la Liga BetPlay I-2026.

A los 36 minutos, los 'curramberos' cobraron un tiro de esquina, la pelota se fue larga. Jhomier Guerrero la rescató y se lanzó en velocidad por la derecha; enganchó, dejó regado a Samuel Velásquez, y asistió a Muriel que metió un bombazo de pierna derecha.

Vea el gol de Luis Muriel con Junior vs Nacional

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