Samuel Martínez, de ser figura de la Selección Colombia Sub-17 a llegar al histórico Liverpool

El Liverpool anunció este martes el fichaje del joven colombiano Samuel Martínez, de 17 años, procedente del Atlético Nacional y que se unirá el próximo año a la academia de los 'Reds', según informó el club inglés en un comunicado. "El centrocampista ofensivo se unirá a las filas de la Academia Red antes de la temporada 2027-2028, tras completar su fichaje", informó en un comunicado el Liverpool.

Así las cosas, el jugador seguirá un año más en el equipo 'verdolaga', antes de unirse al Liverpool en el verano boreal 2027, ya como un jugador mayor de edad. Campeón del Campeonato Sudamericano Sub-17 con la Selección Colombia disputado el pasado mes de abril, Martínez atrajo la atención de algunos de los clubes más grandes de Europa gracias a su rendimiento en ese torneo, en el que disputó los seis partidos y repartió tres asistencias.

El futbolista de 17 años, quien juega en el terreno de juego como centro campista, se unirá al mismo equipo del cual hizo parte durante tres años y medio el guajiro Luis Díaz. Samuel, sería el cuarto colombiano en portar la camiseta de 'los rojos'. Al mismo tiempo, el vallevaucano formaría parte del equipo ingles durante la temporada de 2027-28, tras completarse su fichaje por el club. Al mismo tiempo, Mar{inez llega en su mejor momento tras ser una de las figuras claves en el campeonato y el victoria de la 'tricolor' en el Campeonato de la Sub-17.

Liverpool have agreed a deal to sign Samuel Martinez from Atletico Nacional. 🔴✍️



The 17-year-old attacking midfielder will join the Reds' Academy ranks ahead of the 2027-28 season, after a move to bring him to the club was completed. 🔗 https://t.co/SoQtjFY7Bw pic.twitter.com/PzTi4kVsU5 — The LFC Academy (@LFCAcademyX) July 21, 2026

El colombiano fue una de las figuras clave del seleccionado colombiano en la consecución de la victoria en el titulo del Campeonato Sudamericano Sub-17 en el pasado mes de abril. El futbolista, participó en los seis partidos de su selección en el torneo y registró tres asistencias, incluyendo una en la derrota por 3-0 ante Brasil en semifinales y otra en la victoria por 4-0 en la final contra Argentina.

