Dávinson Sánchez se cotizó, tras el Mundial 2026; Galatasaray quiere un dineral por él

El gran rendimiento de Dávinson Sánchez durante el Mundial de 2026 no solo fortaleció su imagen como uno de los referentes de la Selección Colombia, sino que también incrementó considerablemente su valor en el mercado de fichajes. Así lo reflejan las recientes decisiones de Galatasaray, que se ha mostrado firme ante el interés de varios clubes por el defensor colombiano.

De acuerdo con información revelada por el medio turco 'Sabah' y difundida por 'FCN Blog', la directiva del conjunto de Estambul ha rechazado todas las ofertas que ha recibido por el zaguero 'cafetero' y mantiene una postura inamovible respecto a una posible negociación.

Según esa información, Galatasaray no tiene intención de desprenderse de uno de sus pilares defensivos y solo escuchará propuestas que alcancen, como mínimo, los 35 millones de euros.

La postura del club turco ya había quedado en evidencia días atrás. De acuerdo con 'FCN Blog', que citó información exclusiva, Galatasaray rechazó una oferta presentada por el Como de Italia, la cual ascendía a 20 millones de euros, incluidos los bonos por objetivos.



❌ Galatasaray yönetimi bugüne kadar Davinson Sanchez için kulübe ulaşan bütün teklifleri geri çevirdi.



💰 Davinson'u satmayı düşünmeyen yönetim, 35 milyon Euro'nun altındaki bütün teklifleri geri çevirmeye devam edecek.



📰Sabah pic.twitter.com/1LgD3111rc — FCN Blog (@fcnblog) July 20, 2026

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Además de desestimar esa propuesta, la dirigencia habría comunicado directamente al representante del jugador que la cifra exigida para iniciar cualquier negociación es de 35 millones de euros, dejando claro que no aceptará ofertas inferiores.

La valoración del colombiano responde, en buena parte, al nivel que mostró durante el Mundial de 2026. Dávinson Sánchez fue uno de los futbolistas más destacados de la Selección Colombia a lo largo del certamen, convirtiéndose en un líder de la defensa y despertando el interés de equipos europeos.

Dávinson Sánchez, defensor de la Selección Colombia y del Galatasaray. Foto: AFP

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Su rendimiento en la Copa del Mundo se sumó a la destacada temporada que venía realizando con Galatasaray, donde se consolidó como titular indiscutible, capitán y uno de los jugadores más importantes del esquema del equipo.

Por ahora, todo indica que el defensor continuará en el campeón turco, salvo que aparezca un club dispuesto a realizar una inversión millonaria. La cifra de 35 millones de euros representa una declaración de intenciones por parte de Galatasaray, que considera a Dávinson Sánchez una pieza clave para sus objetivos deportivos.