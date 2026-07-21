Pasó por la Selección Colombia y ahora se habla de su partida del fútbol italiano

Juan David Cabal podría estar viviendo sus últimos días como jugador de la Juventus. El defensor colombiano, que ya ha hecho parte de convocatorias de la Selección Colombia, aparece entre los futbolistas que podrían abandonar el conjunto de Turín a lo largo del actual mercado de fichajes.

De acuerdo con el diario italiano, 'Tuttosport', la 'vecchia signora' trabaja en una importante reestructuración de su plantilla y varios jugadores que no entran en los planes del entrenador, Luciano Spalletti, están en la lista de posibles salidas. Entre ellos figura el nombre del colombiano, quien despierta interés desde el fútbol internacional.

Según la información del medio italiano, el principal interesado en hacerse con los servicios de Cabal es el Besiktas de Turquía. Las conversaciones entre las partes ya estarían en marcha y el objetivo sería encontrar una fórmula que beneficie tanto al club italiano como al equipo otomano.

La operación, explica 'Tuttosport', se perfila como un préstamo con opción de compra, aunque la intención de la Juventus es que esa cláusula se convierta en una obligación de compra si se cumplen determinados objetivos, como un número mínimo de partidos disputados o la clasificación del Besiktas a la próxima edición de la Champions League. Las negociaciones continúan y no se descarta que puedan llegar a un acuerdo en los próximos días.



El posible cambio de equipo supondría un nuevo desafío para Cabal, quien llegó a la Juventus procedente del Hellas Verona con la expectativa de consolidarse en uno de los clubes más importantes de Europa. Sin embargo, la fuerte competencia y los cambios en el proyecto deportivo han limitado sus oportunidades, por lo que una salida aparece como una alternativa para tener mayor continuidad.

Juan Cabal, lateral de la Juventus. AFP

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El defensor, que también ha sido tenido en cuenta por la Selección Colombia gracias a su proyección y versatilidad para desempeñarse como lateral o zaguero central, buscaría recuperar protagonismo en un nuevo destino que le permita sumar minutos de cara a los próximos compromisos internacionales.

Por ahora, ninguna de las instituciones ha hecho oficial la negociación. No obstante, la información publicada por 'Tuttosport' deja claro que la Juventus considera a Juan Cabal como uno de los futbolistas que podrían abandonar el club en este mercado, mientras el Besiktas avanza para intentar concretar el fichaje del colombiano y llevarlo al fútbol turco.