Atlético Nacional lo pudo dar vuelta contra Independiente Medellín, en gran medida gracias a James Rodríguez. Y es que el mediocampista firmó un partidazo en el 'clásico paisa', por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026. Además de aportar en ataque, generando juego, también puso su granito de arena en defensa. Eso sí, lo más relevante fue su asistencia de gol para el 2-1, obra de Elías Cabrera.
Dicha acción se presentó al minuto 56', cuando recibió la pelota por el costado izquierdo, se perfiló y envió un buen centro, como 'con la mano', para que Cabrera conectara un gran cabezazo, imposible de atajar para el guardameta, Eder Chaux. De inmediato, más de un compañero fue a abrazar y felicitar al volante cucuteño, quien dio una muestra más de su magia.
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Vea la asistencia de James Rodríguez con Nacional vs Medellín
🟢🔥CABEZAZO DE ELÍAS CABRERA Y NACIONAL SE VA ARRIBA EN EL MARCADOR EN EL CLÁSICO PAISA. El volante marca el 2-1 ante Medellín. #LALIGAxWIN pic.twitter.com/aWKeHec247— Win Sports (@WinSportsTV) November 26, 2026
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